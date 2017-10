Orbán Viktor elárulta, mire költenek több száz milliárd forintot

A miniszterelnök szerint fontos, hogy Magyarországon biztonság van, mert ez a hazai turizmusnak kedvez. Szerinte Ázsiából jönnek majd a turisták. A kormány a sport-, a kulturális és az egészségturizmust kívánja több száz milliárd forintból fejleszteni.

Szabó Dániel, 2017. október 16. hétfő, 11:33

A turizmus nem pusztán egy kereseti forrás, nemcsak a magyar gazdaság erején felül teljesítő ágazata. Hanem a turizmus a hazaszeretet egyik formája - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Turizmus Summit 2017 nevű eseményen. A kormányfő szerint a konferencián olyanok gyűltek össze, akik arra az egyszerű belátásra jutottak, hogy Magyarország egy szép, biztonságos hely, ahol vendégszerető emberek élnek. Olyanok, akik ezt nem akarják maguknak megtartani, hanem szeretnék ezt másokkal is megosztani.

"Van egy aranyalmánk, ezt nem illik papír tálcán felszolgálni, minimum egy ezüsttálca dukál hozzá" - magyarázta a vezérelvet a turizmus fejlesztésében.

A rendszerváltás bajt hozott

Itt van ez a rendkívüli adottságokkal bíró ország a kárpát-medence közepén. Arra kellett választ találnunk, hogy két évtizeddel a rendszerváltás után miért nem kapta meg a turizmus az őt megérdemlő figyelmet - ismertette Orbán az általa vélt alapproblémát, amely szerinte 2010-ben változott meg, "amikor értékként kezdtek tekinteni az országra."

"A turizmus korábban mostoha gyermek volt, nehezen birkózott meg a rendszerváltással és a vasfüggöny leomlásával. Mert olyan versennyel találta magát szemben, amelyre nem számított. Ebben az időszakban nemcsak a külföldiek nem jöttek, hanem a magyarok is elpártoltak" - fogalmazott, de úgy látja, hogy ez megváltoztatható.

Szerinte a hazai gasztronómia, a kulturális és természeti látványosságok egyediek, ezért a "jó Isten is arra teremtette, hogy a turizmus húzóágazat legyen Magyarországon". Ebben már eredménynek látja a nyári fesztiválokat, a feltörő borászatokat és egyéb programokat. De szerinte eddig hiányzott egy átfogó, országos stratégia, mely ezeket a sikereket egybeolvasztja. A miniszterelnök elmondta, hogy nem akart a kormány felülről belenyúlni a turizmusba, ezért kérte fel a piac szereplőit egy stratégia kidolgozására.

A turizmus helye a kormányzásban

Az államszervezésben csak többszöri nekirugaszkodásra találták meg a turizmus apparátusbeli helyet: "a szegletkő a Magyar Turisztikai Ügynökség lett". (A Magyar Turizmus Zrt. átalakításával újonnan létrejött MTÜ Zrt. felügyeletére a nemzeti fejlesztési minisztert jelölték ki - a szerk.) A szervezet feladata, hogy Magyarországot tegye az egyik legkeresettebb hellyé a világon. Törvényt hoztak és kijelölték azokat a területeket, amelyeket fejleszteni akartak.

Pénzt kellett beletenni, mert azt nem lehetett megengedni, hogy a turizmus legyen az egyik tőkehiányos ágazat - mondta el, majd hozzátette, hogy ezért idén már 21 milliárdot, jövőre 73 milliárdot szánnak a büdzséből a szektorra. De ebbe nincsenek beleszámolva az infrastrukturális fejlesztések. (Erről már Lázár János is beszélt korábban az egyik kormányinfón.)

Itt a családbarát turizmus program!

A miniszterelnök meghirdette a családbarát turizmus programját. Ennek lényege, hogy a gyerekektől a nagyszülőkig mindenki megtalálja a maga lehetőségét az utazásra.

"Én úgy látom, hogy minden eddigi lépésünk kifizetődőnek bizonyult. A magyar turizmus megállíthatatlan: soha ennyi embert nem mozgattunk meg" - fejtette ki Orbán, aki szerint a 2016-os és a 2017-es is rekordév. 2010-ben 900 szálloda, addigra tavaly 1090 működött, emellett mintegy 360 ezer embernek adnak munkát a turizmusban, a GDP-nek pedig 10 százalékát termeli ki a szektor.

Orbán szerint a turizmus fejlesztésének kulcsa, hogy Magyarország biztonságos ország, amely vonzó. Európáról szerinte ez nem mondható el a nemzetközi terrorizmus miatt. Viszont egy másik európai problémában is előnyt lát, ez pedig az, hogy egyre több országban van gondja a helyieknek a turistákkal. Szerinte ez egy megoldandó feladat, hogy a helyben élők életkörülményei se romoljanak.

Majd meglepő módon egy utalás erejéig kitért az Airbnb-re: miszerint sokan adják ki a saját lakásukat olcsóbban. Úgy véli Orbán, hogy ez annak a jele - a fapados légitársaságok térnyerése mellett -, hogy a turizmus mindenki számára elérhető lett, a világot többen járhatják. Hogy kiket vár Magyarország? A kormányfő erről azt mondta, "egyre erősebben keletről fúj a szél", vagyis főként Ázsiából várják az utazókat. Szerinte ez a trend már egész Európában megfigyelhető, ahonnan még több millió ember indul majd el turistáskodni.

A kormány megtalálta a megoldást

A 2030-as turizmus stratégiát szerinte tartani lehet, az a kihívásokra is megoldásokat is kínál. Úgy látja, előnyére válik a programnak, hogy 20-30 évre konkrét célokat, tervszámokat is tartalmaz. A legfontosabbnak azt tartja, hogy a turizmus GDP 13 százalékáról 16 százalékra nőjön. Cél az is, hogy 100 ezer új munkahely jöjjön létre az ágazatban. "Csak olyan fejlesztésekre fogunk pénzt adni, amelyek ezt követik" - mondta el Orbán a kiosztásra váró 864 milliárd forintnyi fejlesztési forrásról.

Az öt fejlesztésre váró régió közül az első Budapest, de kiemelt terület még a Balaton-felvidék, a Fertő-tó környéke és az Alföld. Szerinte mindegyik ugyanannyira fontos mindegyik.

A miniszterelnök elmondta, hogy három területre koncentrálnak: sportnemzet vagyunk (egyedül a foci vébét nem rendezhetnénk meg), de kulturális téren is fejlesztene a kormány (a keresztény gyökerekhez való ragaszkodásban valósítanák meg a fejlesztését), az egészségturizmus pedig a harmadik stratégiai célpont. Ígérete szerint ezért ezekre minél nagyobb erőkkel koncentrálnak majd. Emellett még az a cél, hogy a belföldi turizmust felpörgessék, mert a magyarok annyit költenek itthon, mint a külföldi turisták.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

