Orbán Viktor is megszólalt az andorrai kudarc után

Orbán Viktor kormányfő szerint a Magyar Labdarúgó Szövetség vezetésének kell megtalálnia a megoldást az andorrai vereség után kialakult helyzetre.

A Parlamentben kérdezték meg Orbán Viktort arról, hogy véleménye szerint le kell-e mondania Bernd Storcknak, a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának az Andorrától elszenvedett 1-0-s vereség után - írja az inforádió.hu.

"Az MLSZ élén olyan vezetők ülnek, akik a futballvilágon kívül is komoly vezetői tapasztalatokkal rendelkeznek. Az a vezérkar van a Magyar Labdarúgó Szövetségben, amelyik a hollandoktól elszenvedett megsemmisítő, 8-1-es vereség után is képes volt megtalálni a helyes utat. Most mindannyian abban bízhatunk, hogy Csányi Sándor elnök úr és csapata kellő mérlegelés után bölcs döntést hoz. Ebben van minden reményünk" - mondta a kormányfő az Origo beszámolója szerint.

Storckot a héten hallgatja meg az MLSZ elnöksége a váratlan vereség után.