Óriásbírságot szabott ki az MNB

Az MNB engedély nélküli befektetési szolgáltatási tevékenység és bejelentés hiányában végzett közvetítői tevékenység miatt összesen 675 millió forint bírságot szabott ki az Új-Zélandon bejegyzett 3TG FX Ltd., valamint a Perfecto FX Ltd. társaságokkal szemben, s véglegesen megtiltotta, hogy azok Magyarországon jogosulatlanul tevékenységet végezzenek.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) piacfelügyeleti eljárást folytatott az Új-Zélandon bejegyzett 3TG FX Ltd. és a Perfecto FX Ltd. társaságok tevékenységének áttekintésére. A jegybank már az eljárás közben szükségesnek tartotta ideiglenes intézkedés elrendelését, s 2015. november 11-én közzétett végzésében azonnali hatállyal megtiltotta, hogy az érintett cégek engedély nélkül vagy bejelentés hiányában bármely, az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzenek.

Az MNB most lezárt piacfelügyeleti eljárása megállapította, hogy a - korábban az új-zélandi felügyelet engedélyével rendelkező - 3TG FX Ltd. "3TGBrokers" név alatt Magyarországon rendszeres gazdasági tevékenység keretében, pénzügyi eszközre vonatkozóan befektetési szolgáltatásnak minősülő megbízás felvétele és továbbítása tevékenységet végzett. A társaság az általa működtetett online platform útján saját rendszerében teremtett lehetőséget - magyar befektetők számára is - élő kereskedési számlák megnyitására, valamint online devizatermékekkel történő kereskedésre. A 3TG FX Ltd. azonban Magyarországon nem rendelkezik e tevékenység végzésére jogosító engedéllyel.

A jegybanki eljárás feltárta továbbá, hogy a Perfecto FX Ltd. - mely szintén nem rendelkezett befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel - kifejezetten a magyar befektetőket megcélozva végzett tőkeáttételes (forex) termékeket érintő befektetési szolgáltatási (portfóliókezelési) és - a 3TG FX Ltd. részére - függő ügynöki tevékenységet.

Mindezek nyomán az MNB ma publikált határozataiban összesen 675 millió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a 3TG FX Ltd. és a Perfecto FX Ltd. társaságokat, továbbá véglegesen megtiltotta, hogy azok Magyarországon az MNB engedélye nélkül vagy bejelentés hiányában tevékenységet végezzenek. A bírságösszeg meghatározásánál mindkét társaság esetében súlyosító körülménynek számított, hogy nagyszámú befektetői kört értek el, valamint az MNB ideiglenes intézkedését követően is folytatták jogsértő tevékenységüket.

A jegybank - a 3TG FX Ltd. társaság működéséhez kapcsolódóan - 2016. június 30-án közzétett határozatában az egyaránt 5Gulden Corporation Ltd. nevű társaságoknál is megállapította az engedély nélküli befektetési szolgáltatási (portfóliókezelési) és a bejelentés hiányában végzett függő ügynöki tevékenység végzését.

Bár az MNB a 3TG FX Ltd., a Perfecto FX Ltd., valamint a 5Gulden Corporation Ltd. nevű társaságok tevékenysége kapcsán már 2015 decemberében büntető feljelentést tett, a most lezárt piacfelügyeleti eljárás során újabb bűncselekmény gyanúja merült fel. A jegybank erre tekintettel a közelmúltban újabb büntetőeljárást kezdeményezett.

Az elmúlt időszakban több olyan bejelentés jutott a jegybank tudomására, miszerint 2016 nyarán a 3TG FX Ltd. veszteségeket okozott ügyfeleinek. Az MNB ezért javasolja, hogy akiknek az érintett piaci szereplőkkel szemben befektetésükből fakadó követelésük van, azt - a nyomozó hatóság munkájának elősegítése érdekében - haladéktalanul jelezzék a Budapesti Rendőr-főkapitányságnál.

Mint arra a jegybank már többször felhívta a figyelmet, az online platformot működtető szolgáltatókat gyakran az EU-n kívüli, jellemzően off-shore területen jegyzik be, ahol a jogszabályi követelmények kevésbé védik a befektetők érdekeit. Az ilyen, jellemzően a megfelelő engedélyekkel nem rendelkező szolgáltatók nem tartoznak az MNB felügyelete alá, és esetükben a hazai befektető-védelmi garanciarendszer sem érvényesül.