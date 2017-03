Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Óriási sorokban tolonganak a nyugdíjasok - így kerülheti el a tömeget!

Március elsején foglalhatják le először a szállásokat azok a nyugdíjasok, akik korábban sikeresen pályáztak a kedvezményes nyaralásra. Az origo.hu hatalmas sort tapasztalt szerdán Budapesten.

alapok vásárlása előtt. A befektetési alapok óriási népszerűségnek örvendenek, de amikor elhatározzuk, hogy mi is szeretnénk beszállni, kiderül, hogy nem is olyan egyszerű a választás. A részletekért kattintson! 10+1 hasznos tipp befektetési

Száznál is több nyugdíjas állt sorban az Erzsébet-program Podmaniczky utcai ügyfélszolgálati irodájánál szerda reggel. Az 50-60 méter hosszú sorban várakozókat a biztonsági őr csak kisebb csoportokban engedte be az épületbe. Voltak olyanok is, akik inkább hazamentek - tudósított a portál.

A tömeg azért alakult ki, mert március 1-je az első napja annak, hogy a nyugdíjasok kedvezményes szállást foglalhatnak az előszezonban áprilisra és májusra, valamint az utószezonban szeptembertől decemberig. Az érintettek korábban már sikeresen pályáztak a nyaralási lehetőségre, így csak ötezer forintot kellett előre befizetniük. Most már csak az maradt hátra, hogy kiválasszák, hova utaznak.

A foglalást interneten is el lehet intézni, a fennakadást azonban az okozza, hogy nem mindenkinek van erre lehetősége.

Otthonról egyszerűbb Szállást foglalni elektronikusan az Erzsébet-program honlapján lehet, az elsősorban termál, illetve g yógyfürdős szállásokhoz igénybe vehető kedvezményes nyaralásokon pihenhetnek a nyugdíjasok. A foglalások jelenlegi szakaszában 2017. március 1. ­- április 30. között , 2017 második, harmadik és negyedik negyedévére lehet szállást foglalni, egyebek közt Gyulára, Hajdúszoboszlóra, Hévízre és Zalakarosra.

Az origo.hu megkereste az Erzsébet-program sajtóirodáját, hogy megtudja, mikorra szűnhet meg a sor, és minden nyugdíjas ki tudja-e választani a kinézett szállást. Választ egyelőre nem kaptak..