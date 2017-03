Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Óriási svájci beruházás indul Magyarországon

Kétmilliárd forintos repülőgép-ipari beruházást valósít meg Egerben a svájci állami kézben lévő RUAG csoport - jelentette be szerdán Budapesten a külgazdasági és külügyminiszter a svájci cégcsoport vezetőinek jelenlétében.

A RUAG, amely a világ száz legjelentősebb hadiipari vállalkozásának egyike, az egri üzemben kíván az Airbus 320-as és a Bombardier repülőgépekhez géptörzs-elemeket gyártani - mondta Szijjártó Péter.

A RUAG Aerostructures beruházása 180 új munkahely létrehozását is jelenti a hevesi megyeszékhelyen. A kormány 382 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyújt a beruházáshoz. A svájci cégcsoport azzal, hogy Egert választotta kutatás- és fejlesztésvezérelt új beruházásához, elismerte a kedvező magyar befektetési környezetet, a magyar képzési rendszert és elismerése a magyar munkaerőnek, a magyar emberek szakmai felkészültségének, szaktudásának is szól - vélte a külügyminiszter az MTI tudósítása szerint.

A külgazdasági és külügyminiszter kitért arra is, hogy a magyar légi és űrjármű-ipar termelési értéke a múlt évben meghaladta a 34 milliárd forintot, ami 15 százalékkal volt több, mint az előző évben. Ebben az iparágban Magyarországon 1566-an dolgoznak - az itt dolgozók száma egy év alatt 18 százalékkal nőtt.

Elmondta, mivel a RUAG is Magyarországra jött, és a Lufthansatechnik is Magyarországra hozta mérnöki központját, így ez a szektor - a légi és űrjármű-ipar - is növekszik majd Magyarországon.

A magyar-svájci kereskedelmi forgalom jelenleg mintegy másfél milliárd euró (mintegy 450-460 milliárd forint) - közölte a miniszter. Szijjártó Péter felidézte, hogy a magyar külgazdaság mind 2015-ben, mind pedig 2016-ban minden létező rekordot megdöntött teljesítményével. Mind az export, mind a külkereskedelmi többlet, mind a beruházás-ösztönzési rendszeren keresztül az országba érkezett befektetéseket tekintve minden idők legjobb eredményei születtek 2015-ben és 2016-ban is - fejtette ki.

Az pedig, hogy egy svájci vállalkozás repülőgép-ipari beruházása is felkerült most a sok autóipari, az élelmiszeripari és szolgáltató-központi befektetés közé, azt mutatja, hogy a magyar ipari képességek sokszínűek és az ország külgazdasági kapcsolatrendszere is diverzifikált - állapította meg a miniszter.

Urs Breitmeier, a RUAG csoport vezérigazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, korábbi jó tapasztalatai alapján döntött a RUAG csoport arról, hogy Magyarországon létrehozza második gyártóegységét is. A RUAG számára fontos, hogy versenyképességét folyamatosan fenntartsa és fejlessze, amihez a magyarországi beruházás is jelentősen hozzájárul - emelte ki.

