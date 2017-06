Országos razziára készül a Nébih - túl sok lehet a fertőzött hús

Még az idén széles körű vizsgálatot indít a hepatitises sertéshúsok kiszűrésére a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) - írja szerdai számában a Magyar Idők.

Dzindzisz Sztefan, 2017. június 21. szerda, 07:11

Az utóbbi napokban Angliában nagy riadalmat keltett vírusról egyelőre nincsenek pontos információi a hatóságnak, így előfordulhat, hogy a hazai fogyasztók is találkozhatnak fertőzött áruval. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szerint nemcsak a szigetországban, hanem a hazai piacon is gondot okozhat a megbetegedés. Elképzelhető, hogy a vágóhídra kerülő állatok mája, húsa is fertőzött lehet. Annak érdekében, hogy kiderüljön, mekkora lehet a baj az országban, a Nébih még ebben az évben újabb vizsgálatokat kezdeményez - írja az MTI.

Mivel a hepatitis E-vírusok okozta májgyulladás nem tartozik a bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek közé, ma még a hatóság sem tudja pontosan, hogy a magyarországi sertéstelepeken milyen mértékben van jelen a megbetegedés. Legutóbb 2004 és 2010 között ellenőrizték az állományt, akkor a sertéstelepek csaknem negyven százalékánál mutatták ki a vírus jelenlétét. Ennél megnyugtatóbb adat, hogy a piacra kerülő hízók között már csak kilencszázalékos volt a fertőzöttség mértéke. (Tiltott moslékkal etették a malacokat - járványveszélyre figyelmeztet a hatóság.)

A fertőzés kockázata Menczel Lászlóné, a Vágóállat- és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács titkára szerint sem kizárható az országban. Szerinte nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy nem kerülhet fertőzött termék a magyar piacra, ugyanakkor a legális forrásból származó húskészítmények és tőkehúsok esetében a vásárlók biztosak lehetnek abban, hogy az áruk egészségesek. - Az a gyártó vagy forgalmazó, aki a nevét adja egy termékhez, egyben felelősséget is vállal az adott áru minőségéért - emelte ki. Elmondta, a hazai feldolgozóüzemek szigorúan és folyamatosan ellenőrzött körülmények között dolgoznak, a higiéniai követelményeket minden esetben betartatja a hatóság.

A Nébih szerint ha 71 Celsius-fokos hőmérsékleten legalább öt percig sütjük vagy főzzük a húst, minden baktérium, így a hepatitis E-vírus is elpusztul. Az elővigyázatosság egyébként is nagyon fontos, a meleg nyári időben minden élelmiszerrel kapcsolatos higiéniai előírás betartására oda kell figyelni - ismerteti a Magyar Idők.

