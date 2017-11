Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Országos riasztást adott ki az áramszolgáltató

Telefonhívások miatt adott ki figyelmeztetést az E.ON Hungária Zrt. A dunántúli és a tiszántúli ügyfelek is érintettek.

Az elmúlt napokban az E.ON ügyfélszolgálatánál számos tiszántúli és dunántúli panaszos felhasználó jelentkezett, hogy magukat az E.ON képviseletében eljáróként feltüntető, ismeretlen személyek telefonon, fenyegetőző hangnemben záró-pecsét hiányra vagy szabálytalan vételezésre hivatkozva kötbér érvényesítést és kikapcsolást helyeztek kilátásba.

A megkeresések a

+36/60-221-626,

+36/60-221-627,

+36/60-221-628,

+36/60-221-614,

+36/60-171-120,

+36/50-322-216 és a

+36/50-292-216 telefonszámokról érkeztek.

A vállalatcsoport azonnali vizsgálatot indított, leellenőrizték és megállapították, hogy az adott felhasználóknál nem volt szabálytalan vételezés vagy folyamatban lévő vizsgálat, a megjelölt felhasználási helyeket rendben találták.

A +36/60-as és +36/50-es kezdetű hívószámokról érkező telefonos megkeresések nem az E.ON részéről történnek - írják.

A hvg.hu a napokban írt arról, hogy több fórumon és oldalon is foglalkozni kezdtek egy rejtélyes, 50-es körzetszámú telefonhívással. Egy humorosnak szánt, de nagyon idegesítő szolgáltatás a JokesPhone áll a háttérben.

A JokesPhone - Tréfás telefonhívások nevű alkalmazás némi pénz befizetése után ismerőseinket vagy éppen ismeretleneket is megvicceli, csak a telefonszámukat kell ehhez ismerni. Az app használója megadja, milyen "tréfát" szeretne elsütni, az alkalmazás pedig intézi.

Nem árt róla tudni, hogy a hívásokat, így a hívott fél reakcióját is rögzíti az alkalmazás, majd azt könnyen felhasználható formában továbbküldi a "tréfás" hívás megrendelőjének, aki így meg is oszthatja azt. Megrendelői oldalon pedig azt nem árt tudni, hogy már a hangfelvételek beleegyezés nélküli rögzítése is törvénytelen.

A legjobb, amit tehet, az az, hogy nem veszi fel a telefont, ha a fenti számról hívják, majd a hívás vége vagy kinyomása után a híváslista opcióinál azonnal letiltja/blokkolja a hívószámot.

A címlapkép forrása: e.on

