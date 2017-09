Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Őrült második félév jöhet

Megerősítette az előzetes adatokat a KSH: a második negyedévben 3,2 százalékkal nőtt a GDP, míg az az első negyedévhez képest a dinamika 0,9 százalékos volt. Az elemzők szerint a kis lassulás ellenére erős másik félév előtt állunk.

Vincent van Gogh világhírű festménye, a Napraforgók színezüsttel bevont rúdon! Szeptember 30-ig a művészi szépségű éremkülönlegesség kedvezményes ára mindössze 3990 Ft. Rendelje meg most!

A felhasználási oldalon kizárólag a belső tételek húzták a növekedést. A beruházások több mint 21 százalékkal nőttek éves bázison - kommentálta a KSH friss számait Virovácz Péter, az ING Bank Zrt. vezető makroelemzője. Ez főként három forrásból ered: az uniós projektek felfutása, a feldolgozóiparban zajló nagyberuházások, valamint az ingatlanpiac rég nem látott virágzása. A fogyasztásnál végre kedvező fordulatot látunk, vagyis az előző negyedévhez képest dinamikusabban nőtt a lakosság fogyasztása, így a növekedéshez való hozzájárulás is emelkedett.

A második félévben gyorsulhat a GDP-növekedés üteme és akár meg is haladhatja a 4 százalékot. Ennek az egyik legfőbb feltétele, hogy a fogyasztás növekedése is tükrözze az erős munkaerőpiaci folyamatokat és az ipar újra erőre kapjon. Összességében azonban idén továbbra is a belső kereslet hajthatja a növekedést, míg jövőre az új ipari kapacitások kiépülésével kiegyensúlyozottabb lehet a gazdasági szerkezetet - véli az elemző.

Bár a második negyedéves növekedés elmaradt az első negyedévitől, nem kell attól tartani, hogy a lassulás tartóssá válna - fogalmazott Ürmössy Gergely, az Erste Bank Zrt. vezető makrogazdasági elemzője. A váratlan lassulást részben olyan technikai tényezők magyarázzák, mint például a készletek nagymértékű leépülése.

A második félévben a növekvő reálbérek és a javuló fogyasztói bizalom serkentheti a háztartások fogyasztását, az EU-ból érkező támogatások, illetve azok előfinanszírozása felpörgethetik a beruházásokat, a felfelé ívelő EU-s konjunktúra pedig húzhatja magával a magyar exportot. Továbbra sem számít arra, hogy az MNB változtatna a monetáris politikán. alacsonyan maradhat az alapkamat legalább 2018 végéig. Ráadásul még mélyebbre is süllyedhetnek a bankközi kamatok (a 3 hónapos BUBOR jelenleg 0,15 százalék), amennyiben újabb lazító lépéseket tesz a jegybank a szeptember végi ülésén.

A válság során mélybe zuhanó lakossági fogyasztás főszereplővé vált. A korábban elhalasztott vásárlások eredményeként a fogyasztás magára talált az elmúlt években - mondta Németh Dávid, a K&H Bank Zrt. vezető elemzője. A friss adatok alapján a háztartások tényleges fogyasztása 2 százalékponttal járult hozzá a GDP-hez a felhasználási oldalon. Ez javulást jelent az első negyedéves 1,7 százalékponthoz képest. A szakértő idén összességében továbbra is 3,8 százalékos GDP-bővüléssel számol, jövőre pedig némi lassulás és 3,5 százalékos növekedés jöhet.

Címlapkép forrása: Unsplash.com