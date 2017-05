Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Összeomlás jöhet, ha Orbánék nem hátrálnak meg

Nem érdekelte a pénz és tőkepiacokat az uniós szerződés hetedik cikkelye szerinti eljárás megindítása Magyarország ellen. Azonban még egy tartósan fennálló jogi huzavona is élesen negatív reakciókat váltana ki a piacokból, a nagyon távolinak tűnő következményről - a fejlesztési források megvonásáról - nem is beszélve. Mivel a gazdasági érdek minden felülír, a magyar kormány belátható időn belül engedni fog az EU-nak - vélik piaci elemzők.

Nem mozgatta meg a forintpiacot a hetedik cikkely szerinti eljárás megindítása, a jelenlegi erősödő trend továbbra is fennáll, a 308-313 forint/eurós kereskedési sávból nem valószínű, hogy kilép a kurzus - magyarázta lapunknak Kolba Miklós, az ING Bank devizaosztályának vezetője.

Ám egy ilyen döntés hatásai nem egyik napról a másikra jelentkeznek, piacmozgató erejük akkor lehet, ha tartósan fennáll az Orbán-kormány és az EU közötti "húzd meg ereszd meg" folyamat az ügy kapcsán, amelyben több ponton is az uniós alapértékek súlyos megsértésével vádolják Magyarországot. Ha feszült marad a viszony és hónapokig nem lesz megállapodás, akkor a piac elkezdheti beárazni ezt a szituációt és akkor lehet, hogy a 315-317 forintos sávig felmehet az euróárfolyam - jósolta Kolba.

Kell egy olyan szignál, amely huzamosan fennáll

Az igazi "feketeleves" azonban az állampapírpiacról érkezhet, amely a devizapiachoz képest jóval lassabban reagál a folyamatokra, mivel sokkal alacsonyabb a likviditása. Ám pont ezen ok miatt sokkal élesebb kilengéseket tud produkálni, s amennyiben a masszív bizalomvesztés miatt a spekulatív tőke benyomul, akkor az hirtelen mélyrepülést hozhat a piacon, ez pedig a forintpiacra is átgyűrűzhet.

Valószínűtlen azonban, hogy a választások küszöbén az Orbán-kormány megkockáztasson egy állampapírpiaci összeomlást, ezért Kolba szerint lépni fognak, mielőtt a probléma eszkalálódna. Ez a dolog viszonylag gyorsan meg lesz oldva - állította.

Problémát az okozhat, ha a folyamat hosszú ideig elhúzódik - így látja Ürmössy Gergely, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője is. Amíg a procedúra gazdasági hatása elhanyagolható - például, amíg az uniós támogatások leállítása nem kerül napirendre - addig csak egy szűken vett politikai kérdésről beszélhetünk, amely a piacok számára nem bír jelentőséggel.

Mivel a folyamat várhatóan hosszan elhúzódik a rövid lejáratú állampapírok piacán biztos nem fog nagy hullámokat verni, a hosszú lejáratú papírok esetén pedig talán nagyobb hatása lehet ennél, hogy az MNB nagyon mély szinteken horgonyozta le a kamatlábakat. Szintén semlegesíti az esetleges negatív hatásokat, hogy jelenleg akkora likviditásbőség van a globális piacokon, hogy az elfedi az országkockázatok beárazását. Ennek ellenére befektetői szempontból önmagában a kohéziós források elvonásának bejelentése is nagyon súlyos hatásokkal járna, amelyet a kabinet nem fog megkockáztatni Ürmössy szerint sem.

Ez mindenek felett áll!

Az elmúlt években már sok hasonló ügy pattant ki az Orbán-kabinet és az Európai Unió között, ezek azonban mindig megoldódtak, s Magyarország egyszer sem járt pórul - értékelt Török Zoltán, a Raiffeisen bank vezető elemzője. Végső soron a magyar kormány is azt mérlegeli, hogy mi racionális és mi nem és a gazdasági érdek minden felül kell, hogy írjon, akárcsak eddig - vélekedett. Nincsenek megoldhatatlan ügyek, a kormánytól pedig már olyan éles fordulatokat láthattunk eddig is - amelyet alaposan meg is magyaráztak -, hogy nagy valószínűleg újfent fordulatot láthatunk majd.

