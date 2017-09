Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Őt jelölte az LMP miniszterelnöknek

Új irányra, új politikára és új vezetőkre van szüksége az országnak Szél Bernadett, az LMP társelnöke szerint, akit szombaton miniszterelnök-jelöltté választott a párt kongresszusa - írja az MTI.

Szél Bernadett a megválasztását követően megtartott beszédében a változások legnagyobb akadályának nem a Fidesz-kormányt, hanem az emberek reménytelenségét és elkeseredettségét nevezte, és azt üzente a politikából kiábrándultaknak: az LMP már bizonyította, hogy képes újraírni a politika szabályait.

"Nem azért akarok miniszterelnök lenni, hogy a rendszerváltás pártjai által lefektetett szabályok szerint kormányozzak, hanem azért, hogy átírjam ezeket a szabályokat" - jelentette ki. Azt ígérte: a Szél-kormányban nem lesznek "újracsomagolt" politikusok, üres ígérgetések a választások előtt, sem oligarchák és "aljas alkuk".

A magyar nők mindenre alkalmasak - szögezte le Szél Bernadett üzenve azoknak, akik megkérdőjelezik, hogy nőt kellene az ország miniszterelnökévé választani. Kijelentette azt is: akik már eddig is kiüresítették az együttműködés fogalmát és fél évvel a választások előtt mandátumbecslésekkel és közvélemény-kutatásokkal jönnek, nem akarnak változtatni a jelenlegi irányon.

Szerinte a kormányoldal is mindent megtesz, hogy erőtlennek mutassa az ellenzéket - "úgy csinálnak, mintha nem lenne ellenfelük" -, de az LMP kongresszusa ezen változtatott jelöltté választásával. "Túl akarunk lépni azokon, akik jobbról és balról is átvertek minket, de sokszor egymást is" - hangoztatta.

Az LMP nem a hatalom átmentését vagy mandátumok elosztását tartja fontosnak, hanem azt, hogy elég erős legyen küldetése teljesítéséhez, Magyarország megújításához - folytatta, majd értékalapú, a magyar nemzet érdekét szolgáló együttműködés fontosságáról beszélt.

Programjukról szólva a tisztességes bérek biztosítását tartotta legfontosabbnak, de leszögezte azt is: Paks II-re semmit sem fognak költeni. Az élelmiszer hazai megtermelését is előtérbe helyezte, de kiemelten szólt az oktatás kérdéséről is. Egy "jövőalapot" kell létrehozni - fogalmazott - , fontosnak tartva, hogy a források 20 százaléka az oktatásra fordítódjék.

Önálló egészségügyi minisztériumot és a társadalombiztosítási alapok függetlenségének visszaállítását is ígérte, a külpolitikáról pedig azt mondta: Magyarország jó szövetséges és erős ország lesz, a Szél-kormányban pedig működni fog egy "barát-ellenség felismerő rendszer".

Hadházy Ákos, az LMP másik társelnöke az egyre növekvő reménytelenséget, a korrupciót, valamint a populizmust, a hazugságokat nevezte a legyőzendő fenyegetéseknek. Szerinte a jelenlegi kormányt nem elég bírálni, "vádiratot kell összeállítani" ellene, és nem azt kell a fő szlogenné tenni, hogy "ahol munka van, minden van", hanem azt: "ahol tudás van, minden van".

A beszédek után zárt üléssel folytatódott a kongresszus.

