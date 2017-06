Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Páratlanul jó helyzetben vannak a magyar háztartások

A magyarországi háztartások összes eszköze (bruttó vagyona) 2015 végén 90 ezer milliárd forint volt (fejenként 9, háztartásonként 22 millió forint átlagosan), amelynek csaknem felét a pénzügyi eszközök adták - derül ki az MNB friss adataiból.

Az eddigi legátfogóbb statisztikai információkat jelentette meg az MNB a háztartások vagyonáról és finanszírozási folyamatairól. A most megjelent kiadvány a nemzeti számlák és az ECB által koordinált, 2014 őszén készíttet háztartási pénzügyi felmérés (Household Finance and Comsumption Survey - HFCS) alapján mutatja be a lakosság vagyoni helyzetét.

Miben van a legtöbb vagyon?



Az eredmények alapján a hazai háztartások összes eszköze (bruttó vagyona) 69 ezer milliárd forint, ami fejenként 7, míg háztartásonként 16,7 millió forintot jelent átlagosan, a kötelezettségekkel csökkentett eszközállománya (nettó vagyona) pedig 63 ezer milliárd forint (fejenként 6,4, háztartásonként 15 millió forint) volt.

Ezen belül a reáleszközök (ingatlan, autó, föld) adták a vagyon háromnegyed részét, míg a pénzügyi eszközök csupán a bruttó vagyon negyedét tették ki. A hazai háztartások legnagyobb értéket képviselő vagyontárgya továbbra is a lakóingatlan, ez a teljes vagyon csaknem 60 százalékát adja.

Ezzel szemben a hazai makrostatisztikai adatok szerint a háztartási szektor bruttó vagyona 2014 végén megközelítette a 86 ezer milliárd forintot , a szektor nettó vagyona pedig 75,6 ezer milliárd volt, így egy háztartásra átlagosan 21, egy főre pedig 9 millió forint eszköz jutott. A bruttó vagyon 45 százaléka pénzügyi eszközökben, 55 százaléka reáleszközökben testesült meg.

Nagyon kicsi a magyar adósság



Jó hír, hogy a magyar háztartási szektor eladósodottsága a legalacsonyabbak között van az EU-ban - a makrostatisztikák és a felmérés szerint egyaránt - ismertette az eredményeket Gerendás János, az MNB Statisztikai igazgatóság vezetője.

A hazai háztartások mintegy 38 százalékának volt a felmérés időpontjában valamilyen hiteltartozása, ennek átlagos értéke 4 millió forint alatt volt 2014-ben. (Lengyelország és Szlovákia rendelkezett még hasonlóan alacsony átlagértékekkel a HFCS alapján, miközben az euroövezeti átlag 21 millió forint, és az érintett háztartások aránya 42 százalék.)

Gazdagabbak vagyunk, mint a szlovákok és a lengyelek?

A HFCS-ben résztvevő országok háztartásainak vagyoni sorrendjét alapvetően meghatározta a lakóhelyül szolgáló ingatlanok értéke. Magyarországon 11 millió forint volt a felmért átlagérték, Lettországban alacsonyabb, míg Lengyelországban, Szlovákiában vagy Észtországban magasabb.

A makrostatisztikák, illetve a makroadatokhoz illesztett felmérési eredmények ugyanakkor azt mutatják, hogy 2014 végén az egy háztartásra jutó nettó vagyon Magyarországon magasabb volt, mint Szlovákiában vagy Lengyelországban, a pénzügyi eszközök nagyobb súlya miatt.