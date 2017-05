Patai nem tud arról, hogy közös ingatlanügye lenne Matolcsyval

Békeidőben évente átlagosan 250-300 milliárd forint nyereséget képes felmutatni a magyarországi bankszektor - mondta Patai Mihály, a Magyar Bankszövetség újraválasztott elnöke a csütörtökön megjelent Figyelőnek adott interjúban.

Dzindzisz Sztefan, 2017. május 18. csütörtök, 09:41

Szükség is van forrásokra a digitális versenyképességhez, valamint erős, egészséges bankrendszerrel készen kell fogadni az európai pénzek belátható csökkenését. "Ökölszabály szerint egy ilyen méretű piacon a szektor a ciklusok felszálló ágában legfeljebb egy milliárd eurónyi nyereséget képes felmutatni" - mondta. A tavalyi kivételes, 454 milliárd forintos nyeresége az utóbbi évtized több ezer milliárdos veszteségét követte és egyszeri bevételt jelentett a szektornak, mivel számos bank értékesítette nemzetközi érdekeltségeit, konkrétan a kártyatársasági részvényeit - közölte.

Patai Mihály az interjúban kitért arra, hogy a bankszektor együtt sír, együtt nevet a gazdasággal. A növekedés az idén, de még jövőre is négy százalék körüli ütemű lehet, ebből fakadóan a bankrendszer, amely szerves része a magyar gazdaságnak, aktív résztvevője a bővülésnek, természetesen elsősorban a hitelek folyósításban, s ezen keresztül a munkahelyteremtésben. Miután beindult a gazdaság, és a növekedés egyértelmű, a bakszektor unalmas éveket kér a kormányzattól - mondta. Ne hozzanak a döntéshozók szakmai egyeztetés és hatástanulmány nélkül, "kreatív", hirtelen intézkedéseket, hiszen óriási érték a kiszámíthatóság, az egész ország profitálhat belőle - emelte ki.

A Magyar Nemzeti Banknak (MNB) a hitelezés növelésére vonatkozó sürgetésére utalva azt is megemlítette, hogy a céges beruházási hitelek 60 százalékát nem az országban működő bankok folyósítják, hanem a multinacionális társaságok nyugat-európai hitelintézetei, vagy a cégcsoport maga saját belső forrásaiból. (Mit akarnak a bankok a magyar kormánytól?)

Megjegyezte, tudomásul kell venni, hogy a magyarországi bankrendszer fontos szereplői révén is szerves része az európainak. A nagy nemzetközi bankházak pedig nemcsak üzemgazdaságossági szinten döntenek a jelenlétről, hanem átfogóbb stratégiai megfontolások alapján is. Arra a felvetésre, hogy az MNB szerint kevesebb bank is elegendő lenne, kifejtette, a bankszövetségnek ebben nincs külön álláspontja, elfogadják az MNB véleményét, és hozzátette, egyfajta tisztulás lezajlott, mintegy tíz hitelintézet kivonult.

Patai Mihály szerint az elmúlt hét évben hullámzó volt a Magyar Bankszövetség és a kormány kapcsolata, mára azonban világossá vált, hogy "csak a konszenzusos politikának van esélye az együttműködésre".

Orbán Viktorhoz miniszterelnökhöz fűződő viszonyát Patai Mihály korrekt kölcsönös megbecsülésen alapuló beszélő viszonyként írta le és kérdésre válaszolva azt is kijelentette, nem tud arról, hogy közös ingatlanügye lenne Matolcsy Györggyel.