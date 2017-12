Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Pofátlanul előző kamionok - lehull a lepel a rendőrség módszeréről

Parázs vitákat szült az olvasók között a rendőrség pár nappal ezelőtti híre, amely arról szólt, hogy szabálytalanul előző kamionokat büntettek az M7-esen. A hírhez tartozó videó több kérdést is felvetett a rendőrség módszerével kapcsolatban. Lapunk ennek járt utána és teljesen azért nem nyugodtunk meg.

Az autósok nagy örömére és a kamionosok nagy bánatára a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság razziázott az M7-esen. A cél a szabálytalanul előző kamionok kiszűrése, illetve megbüntetése volt. Az akció során 8 magyar és 2 külföldi kamionost sikerült tetten érni.

A járműveket egy kamerás, de "rendőrségi jelleggel el nem látott" autóval fülelték le, ebből felvételből vágtak össze egy rövid videót, amelyen látszik, hogy a rendőrség nem csak olyan kamionokat vett fel, amelyek egy másik tehergépkocsit előznek, hanem több olyan esetet is rögzítettek, amelyen magát a felvételt készítő autót előzik. Ezzel kapcsolatban több olvasónkban és bennünk is felmerült a gyanú, hogy a rendőrség esetleg kiprovokálta a szabálytalan előzést. (Bizonyára vannak olyan sofőrök, akiket semmilyen módon nem lehet kihozni a sodrából, de vélhetően nem tévedünk nagyot, ha azt állítjuk, hogy ők vannak kisebbségben.)

Kételyeinket megosztottuk a Somogy Megyei Rendőr-főkapitánysággal, akik lényegében támadhatatlan magyarázattal álltak elő.

A szolgálati autó a kamionok számára megengedett sebességet - ez 80 kilométer per óra - csekély mértékben meghaladva közlekedett, vagyis teljesen szabályos járműveket nem tartották fel.

Így az autót leelőző járművek még gyorsan is hajtottak, ezt azonban hitelesített sebességmérő hiányában nem lehetett bizonyítani, ezért nem kellett felelniük - írták lapunknak.

Van, ami árnyalja a képet

Megkérdeztük a két nagy hazai fuvarozói érdekképviseletet, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete - NiT Hungary-t és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületét (MKFE), hogy mi a véleményük a szabályozásról és a rendőrségi akcióról.

A szervezetek több kritikát is megfogalmaztak, ami azonban különösen figyelemreméltó, hogy az MKFE szerint a kamionok sebességtartó automatikája jellemzően 90 kilométer per órára van kalibrálva. Ez a sebességmérők hibahatárával kalkulálva 85-87 kilométeres valódi sebességet jelent. Ha ezt a rendőrség is tudja, akkor az általuk említett "csekély mértékű" sebességtúllépés bőven elég lehetett arra, hogy a jellemzően időhiánnyal küszködő kamionosokat "rávegyék" az előzésre. Ez persze csak spekuláció.

Napirenden van a téma

A téma foglalkoztatja a szakmát, ez abból is látszik, hogy a NiT Hungary éppen idén ősszel készített egy felmérést a szabály megítéléséről és közlekedésbiztonsági aspektusairól. A kérdőívet közel kétezren töltötték ki, amely nem kevés.

A válaszokból a NiT Hungary azt szűrte le, hogy a szabályozás növeli a szállítási időt, veszélyezteti például az időkapus szállításokat, de akadályozza a fuvarfeladat tervezhetőségét is, például a kötelező pihenőidők kivételének helyszíne tekintetében. Egy kényszerű lassítás megtöri az egyenletes haladást, akadályozza a gazdaságos jármű-üzemeltetést is.

Az esetleges szabályszegés mögött szinte mindig a kényszer áll. A NiT Hungary szerint a szabályozás az elmúlt évek tapasztalatai alapján elemzésre és átgondolásra érdemes.

Az MKFE szerint egy ilyen razzia rendkívül idő- és munkaigényes, nehéz elképzelni, hogy egy-egy kamion lefülelése, megállítása és bírságolása 40-60 percnél kevesebb időt venne igénybe. Szolgálatonként így legfeljebb 8-10 járművet tudnak kiszűrni.

Nem a magyarokkal van a baj?

Mind a két szervezet egyetértett abban - sőt, igen határozottan állították - hogy a szabályszegők között többségben vannak a külföldiek.

Az MKFE szerint külföldiekkel szemben az előállítás intézménye alkalmazható, de nagyon csekély az esélye annak, hogy az így megállított külföldi járművek üzemeltetőitől a kiszabott bírságot be lehet hajtani, ráadásul ez hosszadalmas procedúrát jelent, ami önmagában is arra ösztönözheti az eljáró rendőröket, hogy elsősorban a "könnyebb prédának számító" magyarokkal szemben járjanak el.

A szervezet tagjai határozottan állítják, hogy

a külföldieket alig állítják meg a rendőrök és nem csak az előzéssel összefüggő esetekben, hanem például a vámellenőrzéseknél és más hatósági vizsgálatoknál is.

Fontos lenne, hogy a rendőrségi ellenőrzések során a külföldiekkel szemben a járművisszatartás intézményét is alkalmazzák a hatóságok, amelyre egyébként a jogszabályi lehetőség megvan.

Hogy a szabálytalan előzéseket jellemzően a külföldiek követik el, az a NiT Hungary kérdőívére adott válaszokból is visszaköszön. Aki pedig nem tartja be, az jelentős versenyelőnyt élvezhet a többi fuvarozóval szemben.

Min kéne változtatni?

Abban mind a két szervezet egyetért, hogy a körülmények javításával elejét lehetne venni a kamionos-autós konfliktusoknak és csökkenteni lehetne a szabálysértők számát.

A NiT Hungary szerint célszerű megvizsgálni

az autópályán és autóúton előírt kötelező legkisebb sebesség, illetve a megengedett legnagyobb sebesség 10 kilométer per órával való megemelésnek hatásait. Az sem lenne rossz, ha azokon az útszakaszokon, ahol a forgalmi és útviszonyok lehetővé teszik, a tilalmat fel lehetne oldani.

Mivel a kamionforgalom egyre csak nő, az utak áteresztőképessége viszont nem, a probléma nem lesz kisebb.

Az MKFE szerint amikor a szabályt megalkották, akkor a jogalkotó az infrastruktúra fejlesztése helyett ezzel az adminisztratív eszközzel igyekezett "megoldani" a nagyobb terheltségű autópályák forgalmának zavartalanná tételét.

Ugyanakkor az M7-es Székesfehérvár-Budapest közötti 3 sávos szakaszának, valamint az M0-s 2x3 sávos szakasza igazolja, hogy a plusz forgalmi sávok jelentenek valós megoldást a problémára.

Parázs vita

A téma igencsak megosztotta mind a Napi.hu

mind pedig a hírt posztoló Totalcar.hu

Facebook-közösségét.

A kamionosokkal egyetértők főként azt hangoztatták, hogy

nélkülük üresek lennének a polcok

ők dolgoznak az utakon, míg az autósok nagy része nem

számukra 5 perc késés jelentheti azt, hogy a fülkében éjszakáznak a saját ágyuk helyett

az előzéseket a kényszer szüli

Az autósok táborába tartozók szerint

elképesztő pofátlanság kilométereken keresztül 2 kilométer per órás különbséggel előzni

különösen azok a kamionosok veszélyesek, aki index nélkül ráhúzzák a járműveket az autósokra

több ilyen ellenőrzés kéne