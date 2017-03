Presser megállapodott Kanye Westtel - százmilliós per ért véget

Peren kívüli megállapodás született Presser Gábor és Adamis Anna, valamint az amerikai hiphopsztár, Kanye West között. A magyar szerzőpáros tavaly májusban perelte be Westet a Gyöngyhajú lány című dal engedély nélküli felhasználása miatt.

Nagyon örülök, hogy vége van - közölte Presser Gábor pénteken az MTI-vel. A zeneszerző nem sokkal azután mondta ezt, hogy kézbe vette a megállapodást, amelyről csütörtökön az amerikai Page Six hírportál adott hír.

A zeneszerző szerint zárt megállapodás született, amelynek tartalmáról sem az érintettek, sem ügyvédjeik nem nyilatkozhatnak. Mint a Page Six írta, Presser Gábor és Adamis Anna ügyvédje tavaly májusban adta be keresetét a New York-i szövetségi bíróságon, és 2,5 millió dollárra (mai árfolyamon mintegy 717 millió forintra) perelték Kanye Westet, amiért a hiphop előadó szerintük engedély nélkül használta fel a Gyöngyhajú lányt New Slaves című dalában, amely a sztár 2013-ban megjelent Yeezus című albumán szerepel.

A több tízmilliós eladásokat produkáló Kanye West, a 39 éves amerikai előadó a New Slaves utolsó mintegy másfél percében használta fel hangmintaként a Presser Gábor zenéjére és Adamis Anna szövegére 1969-ben született Omega-számot, a Gyöngyhajú lányt. Még Kóbor János énekének egy részlete is hallható az eredetileg 1969-ben, az Omega 10000 lépés című albumán megjelent dalból.

Amerikai lapok tavaly novemberben arról írtak, hogy West ügyvédje indítványozta, a New York-i bíróság helyett Kaliforniában tárgyalják meg az ügyet. A sztár korábban azt állította, hogy engedély birtokában használta fel a magyar slágert. Presser Gábor kérte a bíróságot, hogy a tárgyalás helyszíne továbbra is New York maradjon.

Presser és Adamis ügyvédei arra hivatkozva perelték be Westet, hogy Kanye West ügyvédei előzőleg mindössze 24 órát adtak a magyar szerzőpárosnak megadni az engedélyt a dal felhasználására. Később egy csaknem 10 ezer dolláros előleget küldtek, Presser és Adamis azonban - amint ezt idén februárban a New York Post is felidézte - ehhez nem nyúltak hozzá, nem jött létre szerződés.

Kanye West Yeezus című lemeze eddig mintegy 500 ezer példányban fogyott, a sztárnak az albumot bemutató turnéjából befolyt bevétele elérte a 35 millió dollárt. A Gyöngyhajú lányt számos alkalommal dolgozták fel, nemcsak hangmintaként, hanem teljes egészében külföldi előadók: közéjük tartozott a világhírű német Scorpions zenekar, amelyik White Dove címmel adta elő a dalt 1995-ben.

Amerikai popsztárok az elmúlt években előszeretettel használtak fel hangmintákat magyar dalokból. Ezek között volt 2010-ben Christina Aguilera Woohoo című száma, amely Kovács Kati Add már, Uram az esőt!-jéből, Koncz Tibor szerzeményéből egy dallamtöredéket használt fel. A lemez kísérőfüzetében feltüntették, hogy a Woohoo-ban Kovács Kati dalából hallható egy részlet.