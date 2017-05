Programot tervez hétvégén? Tönkreverheti az időjárás

A kora nyárias időjárást követően, a hétvége első felében hidegfront éri el Magyarországot, emiatt heves esőzések jöhetnek. A vasárnap már kedvezőbb lehet azoknak, akik ki akarnak mozdulni, de csapadékkal még akkor is számolni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Pénteken sok napsütés mellett főként a Dunától keletre számíthatunk nappali gomolyfelhő-képződésre. Csapadék nem várható.

Szombaton a többórás napsütés mellett eleinte kevés lesz a felhő, majd erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett a déli óráktól főként a középső országrészben, majd délután, este már egyre többfelé alakul ki zápor, zivatar, néhol jégeső, felhőszakadás is lehet. Hajnaltól eleinte nyugaton, majd napközben másutt is északira, északnyugatira fordul a szél, többfelé megerősödik, a Dunántúlon helyenként viharossá fokozódik. Zivatarok környezetében máshol is lehetnek viharos széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 és 28, de északnyugaton 20 fok is lehet.

Vasárnap a Dunántúlon eleinte még sok lesz a felhő, majd csökken a felhőzet, a legtöbb helyen az erősen megnövekvő gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap. Összességében több helyen alakul ki zápor, néhol zivatar. Az északi, északnyugati szél erős, a Dunántúlon viharos lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul.

Hétfőn változóan felhős idő lesz, elszórtan záporokkal. Tovább gyengül a légmozgás. 21 fok körül alakulhat a hőmérséklet.

Kedden Sok napsütésre, kevés gomolyfelhőre van kilátás, csapadék nélkül. Ismét melegszik a levegő: 22 és 27 fok közé kúszik a hőmérő higanyszála.

A májusi viharok okozta károkról itt olvashat.