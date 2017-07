Rejtélyes módon rövidítik meg a magyarokat - erről hallgat a kormány

Régóta várt világgazdasági fellendülés indulhat idén. A magyar gazdaság az új tagállamoktól enyhén elmaradva teljesíthet. Különös okból a lakossági fogyasztás gyengébben pörög, mint amennyire a lehetőségek engednék – áll a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet idei második előrejelzésében.

Kovács Bertold, 2017. július 12. szerda, 15:32

Az unió 13 új tagállamának GDP-je átlagosan 4,1 százalékkal nőtt 2017 első negyedévében a tavalyi első negyedévhez képest. Magyarország növekedése szezonális és naptárhatással kiigazítva 3,8 százalék volt, ami a korábbi évekhez képes ugyan magas, de mindenképp figyelembe kell venni a bázishatást: a tavalyi alacsony növekedés után idén könnyebb magas bővülést elérni, hiszen van honnan emelkedni.

A csoportban a legnagyobb növekedést elérő Románia 5,6 százalékkal nőtt, ami azért is jelentős, mert a román gazdaság tavaly is nagy ütemben, 5 százalék körül nőtt. A hasonló trendek miatt hagyta le a többi visegrádi ország gazdasága a magyart - mondta Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója.Stabilan nő az ország, de vannak kérdések

Az intézet nem javította a magyar növekedésre vonatkozó kilátását, maradt a 3,7 százalékos szinten a becsült növekedési ütem felfelé mutató kockázatokkal, azaz nagyobb az esélye, hogy a magyar gazdaság túlteljesíti ezt a számot, mint hogy elmarad tőle.

Változott viszont a beruházások növekedésére vonatkozó előrejelzés, az idei első negyedévben látott 34 százalékos emelkedés éves alapon még a tavalyi visszaesésből eredő bázishatás ellenére is jelentős. Idén 15 százalékkal nőhetnek a beruházások.

Hasít a magyar ipar

Az ipar nem várt mértékben járult hozzá a gazdasági növekedéshez, tavaly ősz óta dinamikusan nő a szektor. Az építőipar több éves mélyrepülése után tavaly elérte a csúcspontot, idén már 24,6 százalékos növekedés előtt áll.

Szintén jelentősen segítette a növekedést a gép és gépi berendezések gyártása. Az autóipar viszont nem járult hozzá nagy mértékben az első negyedévben látott növekedéshez. Az ipari fellendülésért az uniós források megindulása és a magánberuházások bővülése felel.

A szolgáltatások szintén kiszámíthatóan járulnak hozzá a növekedéshez.

Misztérium

Van azonban egy rejtély a magyar gazdaság teljesítményével kapcsolatban: annak ellenére, hogy a keresetek 11 százalékkal nőttek, a vásárlók fogyasztása nem tartott lépést ezzel. Ennek a legvalószínűbb oka az, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum emelése valójában fiktív volt, az a gyakorlatban nem okozott keresetnövekedést, a munkavállalók ugyanazt a pénzt kapják meg most törvényes keretek között, melyet korábban zsebbe kaptak. (E jelenségről a GKI is készített elemzést)

Szintén javított az intézet a fogyasztói árak emelkedésére vonatkozó előrejelzésen: áprilisban 2,7 százalékos növekedést prognosztizáltak, az aktuális jelentésben ezt 2,3 százalékra módosították. Tavasszal még a magánfogyasztás drasztikus emelkedésére számítottak, ami nem valósult meg.

Áremelkedésre lehet számítani a szolgáltatások esetében, főleg a munka-intenzív szolgáltatások költsége, ennek következtében pedig az ára nő.

Stabil árfolyamokra, tavalyihoz hasonló költségvetésre számítanak. Idén év végén a kutatóintézet elemzőinek véleménye szerint kár lenne a tavalyi évhez hasonlóan 800 milliárd forintot elkölteni, helyette az oktatás konszolidációját kellene megkezdeni az év végén rendelkezésre álló összegből.

Idén erőteljes élénkülést követően 3,6 százalékos lehet a világgazdasági növekedés, 2018-ban pedig elérheti a 3,8 százalékot is a bővülés - mondta Nagy Katalin, az intézet kutatója. Már régen várt fellendülés veheti kezdetét 2017-ben, de az előrejelzés még mindig elmarad az 1999 és 2008 közötti magas szintű növekedéstől.

Az idei növekedés két szempontból is eltér a tavalyitól: nőtt a feltörekvő országok szerepe a növekedés ösztönzésében, illetve a magánfogyasztás aránya mérséklődött és a beruházási tevékenységek váltak hangsúlyosabbá a növekedés okozói között.

Bővülő világkereskedelem

A kutatóintézet javított a világkereskedelem bővülésére vonatkozó előrejelzésén, idén akár 4-4,5 százalékkal is nőhet a globális forgalom. Viszont több kockázati tényező is van, amely hátrányosan befolyásolhatja a kereskedelem fellendülését. A brexit mellett a protekcionizmus és az amerikai elnök bizonytalan gazdaságpolitikája, hirtelen döntései is hátrányosan érinthetik a világkereskedelmet - vélik a Kopint-Tárki kutatói.

Fontos továbbá a világkereskedelem alakulásának szempontjából a nyersanyagárak változása. Egy ideig stabilizálódni látszott a olajár, de ez ismét bizonytalanná vált. A túlkínálat hatására az olaj hordónkénti átlagára 52-53 dollár között alakulhat - hangzott el a ismertetőn.

Nincs összhang

A gazdaságilag befolyásos országok gazdaságpolitikája széttart. Amerikában folytatódik a kamatemelés, a FED akár 1,75 százalékra is emelheti az irányadó kamatot 2018 végére, egyúttal megindulhat a jegybank óriásira duzzadt mérlegének csökkentése. Ezzel ellentétben az Európai Központi Bank kamatemelése nincs kilátásban és az eszközvásárlási program is a tervezetek szerint halad tovább.

Az Egyesült Államok idei növekedése 2,2 százalékos lehet, a kínai bővülés a 6,6 százalékot érheti el. Idén végre ismét nőhet az orosz gazdaság: a tavalyi kéttized százalékos visszaesés után 2017-re 1,4 százalékos bővülést prognosztizálnak.

Az euróövezet GDP bővülése idén 1,8 százalék lehet, miközben az unió egészében pozitív folyamatok mennek végbe. Folyamatosan nő a bizalom, ami a beruházásokra is ösztönző hatással van. Az eurozóna inflációs mutatója a tavalyi 0,2 százalék után idén 1,5 százalék lehet és a munkanélküliségi rátában is jelentős javulás látható.

Az Egyesült Királyságban ennél rosszabbak a kilátások: romlik az üzleti hangulat, csökken a gazdasági növekedést húzó fogyasztás és a gazdaság is egyre kisebb ütemben bővül.

