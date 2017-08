Rengeteg pénzzel tömi ki a magyar kormány a cégeket

A kormány úgy tesz, mintha a 2018-as választási győzelme azon múlna, hogy minél több pénzt öntsön a gazdaságba - írja elemzésében a Policy Agenda. Mindezt azon az áron is, hogy ennek ellentételezéséhez, azaz az EU-tól kapott támogatásokhoz csak késve jut hozzá. Ez azonban jelentős forrásokat szív el más intézményrendszerektől. A kutatók megnézték, hogyan változott 2004-től kezdve az EU-s források mértéke, mennyire látszik a választások előtti túlzott költekezés.

Domokos Erika, 2017. augusztus 30. szerda, 12:39

Ezt osztja a kormány

Az Európai Uniótól kapott egyik forrás a költségvetésen keresztül érkezik Magyarországra, és ezeket a magyar kormány osztja szét a pályázók, illetve a kiemelt projektek között. A támogatások kifizetése a magyar költségvetésből történik, ahova az Európai Bizottság (EB) utalja a korábban kialkudott források "ellentételezését". A programokat az EU-s források és a hazai költségvetési támogatások finanszírozzák, ezért nyilvánvalóan nem a teljes támogatást utalja az EB, hanem támogatási ciklusonként változó arányban teszik ezt meg - ismerteti a mechanizmust a Policy Agenda (PA) kutatóintézet.

A magyar kormánynak előleget adhat a támogatott félnek, amit a hazai költségvetés terhére teszi. Amíg a projekt nem jut elszámolható fázisba (akár részben), addig az előleget csak és kizárólag a magyar adófizetők állják.

Könnyű belátni, ha a magyar kormány - akár politikai okokból - sok pénzt fizet ki előlegként a nyertes pályázóknak, akkor nagy a költségvetés kockázata. Amennyiben jobban vigyáz a költségvetés egyensúlyára, és óvatosabban bánik a pénzekkel, akkor adott éven belül kisebb pénzekkel kell kiegészítenie az EU-tól érkezőtámogatásokat.

Ilyen sok pénz kaptunk az EU-tól

2004-től 2017 júliusáig az EU fejlesztési forrásokra mintegy 10 ezer milliárd forint érkezett a magyar költségvetésbe. Ez éves átlagban 750 milliárd forintot jelent.

Forrás: Policy Agenda, *2017. évi adat az I-VII. hónap alapján

Uniós fejlesztési programok bevételei az Európai Bizottságtól (Mrd Ft)20042005200620072008200920102011Tény91,9203,7310,1287,4380,1631,4805,2913Tervna.184,5316,6466,7633,1774,6645,91166,72012201320142015201620172018Tény1088,51583,81668,91165,9634,3*194,1na.Terv1567,514251711,61720,1889,71545,21914,3

Rengeteg ment előlegre

A költségvetési törvény, majd a zárszámadások megmutatják, hogy a kormány hogyan bánik, meddig nyújtózkodik az EU-tól érkezett pénzekkel. Azaz a szükséges állami részen túl, mekkora összegek mennek el előlegre.

Forrás: Policy Agenda, *2017. évi adat az I-VII. hónap alapján

Uniós fejlesztési programok éves kiadásai (Mrd Ft)20042005200620072008200920102011Tény126,8293,1478,3459520,1857,910321313,9Tervna.275,1456,7630,2854,8957,68341418,52012201320142015201620172018Tény1366,91975,82223,92802,42099,5* 1090na.Terv1816,31645,82149,62508,114322239,22417,6

Ez idáig 16 600 milliárd forintot fizetett ki az állam olyan programokra, amelyeket részben az EU finanszírozott. Ez az jelenti, hogy éves átlagban 1256 milliárd forint kiadást jelentenek ezek a fejlesztési programok. Azaz 67 százalékkal többet költött eddig az állam ezekre a programokra, mint amit az Európai Bizottság kifizetett.

A különböző kormányzati időszakok adatainak változását nézve, az látszik, hogy az állam 2010-ig mindössze 39 százalékkal többet költött, mint amit az EU-tól kapott, addig ez a szám az Orbán-kormány alatt 77 százalékra ment fel. Így tehát minden 100 forintot, amit az EU a megállapodás alapján küldött, azt az Orbán-kormány 77 forinttal egészítette ki. Ez elsőre akár jónak is tűnhet, hiszen úgy látszik, mintha felpörgetné a fejlesztési rendszert az állam - írják a kutatók.

Ezért más területekre kevesebb pénz jut

A probléma azonban valójában az, hogy ez a rendszer forrásokat szív el más területek elől, miközben még időben sem hozza előre a fejlesztéseket.

Azzal ugyanis, hogy a kormány bőkezűen előlegeket fizet ki a támogatottaknak, azok valóban előbb jutnak pénzhez, és nem kell meghitelezniük azt a beruházást, amelyet megnyertek. Ugyanakkor a beruházást nem hajtják végre előbb, hiszen az a támogatási megállapodástól függ. Az egésznek a terhét végül is nem kis mértékben az adófizetők állják, és tulajdonképpen az oktatás, egészségügy elől szívják el ezt a forrás - hívja fel a figyelmet a PA.

Forrás: Policy Agenda, *2017. évi adat az I-VII. hónap alapján

Uniós fejlesztésekhez adott kormányzati pénzek (mrd Ft)20042005200620072008200920102011Tény34,989,4168,2171,6140226,5226,8400,9Tervna.90,6140,1163,5221,7183188,1251,82012201320142015201620172018Tény278,43925551636,51465,2*896na.Terv248,8220,8438788542,3694503,3

Mire megy évi 800 milliárd magyar forrás?

Érdemes azt is megnézni, hogy mennyi is az az összeg, amivel az adófizetőknek egy évben ki kell egészíteniük a "brüsszeli eurókat". Itt is jól látszik a különbség a kormányzati időszakok között. Míg a költségvetésnek 2010-ig éves átlagban 151 milliárd forintot kellett hozzátenni az Európai Bizottságtól érkező pénzekhez, addig 2011-2017 között ez 800 milliárd forintra emelkedett. A rendszer dinamikája pedig kifejezetten rossz. Az adatok azt mutatják, hogy 2016-ban és 2015-ben is mintegy 1500 milliárd forint körüli többletigény jelentkezett.

A kutatóintézet meglátása szerint a magyar kormány úgy tesz, mintha a 2018-as választási győzelme azon múlna, hogy minél több pénzt öntsön a gazdaságba. Mindezt azon az áron is, hogy ennek ellentételezéséhez, azaz az EU-tól kapott támogatásokhoz csak késve jut hozzá. Ez azonban nagyon jelentős forrásokat szív el más intézményrendszerektől.

A PA szerint ha nem ilyen ütemű lenne a pénzek költése, és az jobban igazodna az EU-val kötött pénzügyi tervhez, akkor több száz milliárd forint elkölthető forrás keletkezne évente a költségvetésben.

