Részvéttáviratot küldött Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök levélben fejezte ki részvétét Helmut Kohl korábbi német kancellár özvegyének. A dokumentumot a kormányfő honlapján hozták nyilvánosságra csütörtökön.

A miniszterelnok.hu oldalon közzétett levélben Orbán Viktor azt írta: az egyesült Európa nagy építőmesterét veszítettük el Helmut Kohlban, éppen egy olyan időben, amikor az alapító atyák bátorságára, bölcsességére és messze tekintő képességére igen nagy szükségünk lenne - idézi az MTI.

A magyar kormányfő felidézte: Helmut Kohl a közép-európai nemzetek nagy barátja volt, ezért éreztek és tanúsítottak iránta bizalmat Magyarország mindenkori vezetői. Levelei szerint ma is szükség lenne erre bizalomra, hiszen Európában közös döntéseket hozni kölcsönös bizalom nélkül nem lehet.

Orbán Viktor szerint példa és iránytű marad Helmut Kohl országépítő munkája. A német egység megteremtője, Németország újraalapítója élete legnagyobb tettével egyúttal Közép-Európa nemzeteinek szabadságát és függetlenségét is garantálta - tette hozzá.

A miniszterelnök hatalmas politikai és morális teljesítménynek nevezte egy nagy nemzet egyesítését úgy, hogy abból a többi nemzetnek is szabadsága és gyarapodása származzék. Mi ezt a szövetséget Németország és Közép-Európa között a jövőben is őrizni és mélyíteni akarjuk - fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint ezzel tartozunk a nagy kancellár emlékének is.

A magyar kormányfő levelében arra is kitért: hálás azért, hogy Helmut Kohl barátként tekintett rá és mindig számíthatott segítő tanácsaira.

"Biztosíthatom arról, hogy a kancellár életművét a magyarok mindig Európa legértékesebb teljesítményei között tartják nyilván" - fogalmazott a miniszterelnök.

Helmut Kohlt péntek reggel ludwigshafeni otthonában, 87 éves korában, hosszú betegség után érte a halál. Tizenhat éven keresztül - 1982-től 1998-ig - volt Németország kancellárja, a Kereszténydemokrata Uniót (CDU) pedig huszonöt évig - 1973-tól 1998-ig - vezette. Mindkettő rekord a második világháború utáni német történelemben, de a halála után megjelent méltatások szerint mégsem ez a legfőbb érdeme, hanem a német egység helyreállításában és az uniós integráció előmozdításában végzett munkája.

(Fotó: MTI)

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.