Riasztás: 100 kilométeres széllel érkezik a jég

Papp Zsolt, 2017. július 7. péntek, 13:57

Az ország középső kilenc megyéjére narancssárga riasztást adott ki az akár 100 kilométeres szél és a jégeső veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat A többi megyére első fokú figyelmeztetés érvényes. Pénteken a nap második felétől északnyugat felől több helyen számíthatunk zivatarok kialakulására, legkevésbé az ország délnyugati tájain. Heves zivatarok is valószínűek 90 kilométer/órát meghaladó sebességű, károkozó szélrohamok és/vagy nagyméretű, akár a két centiméteres átmérőt is is meghaladó jég kíséretében - írja az Inforádó.hu.

A zivatarokhoz lokálisan nagy mennyiségű záporeső, egy-két helyen esetleg felhőszakadás is társulhat. Az éjszaka folyamán fokozatosan gyengül a zivatartevékenység, reggel már csak egy-két helyen lehet villámlás. Szombat délutántól az északkeleti megyékben ismét labilizálódik a légkör, ott akár egy-egy hevesebb zivatar is előfordulhat 90 km/órás széllökés és jégeső kíséretében.