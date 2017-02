Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Riasztás az ónos eső miatt - melegszik az időjárás

A középső területeken - köztük a fővárosban - továbbra is a legmagasabb fokú, számos területen pedig másodfokú riasztás van érvényben az ónos eső miatt. Azokon a részeken továbbra is tartós ónos eső várható, az utak felszínén vastagabb jégpáncél is kialakulhat. Valamilyen fokú veszélyjelzést az egész országra kiadtak - írja az MTI.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerda hajnalban az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint a legmagasabb fokú (piros) riasztások Budapest mellett Pest, Bács-Kiskun, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyét érintik. Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Veszprém megyében másodfokú figyelmeztetések, illetve riasztások vannak érvényben.

Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében az ónos eső veszélye miatt elsőfokú a figyelmeztetés.

A meteorológiai szolgálat azt írta: az ónos esőt előbb a Dél-Dunántúlon, majd a Dél-Alföldön is, kezdetben még csak néhol, majd egyre nagyobb területen eső váltja fel a tovább emelkedő hőmérséklet miatt. Napközben az ónos eső a Győr-Debrecen vonaltól északra lévő területre kezd visszaszorulni. Éjfélig az Alföld északi részén és az Északi-középhegység déli előterében nagy mennyiségű (akár 5-10 milliméternyi) ónos eső is hullhat. Estétől az Északi-középhegységben várható több milliméternyi ónos eső.

Szerda éjfélig az Északi-középhegység térségében a legtöbb helyen további, akár 5-10 centiméter körüli hó hullhat. Emellett a Soproni-hegységben és az északnyugati határvidéken is eshet 3-5 centiméternyi hó.

A havazás veszélye miatt Budapestre és Pest megyére, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki szerdára a meteorológiai szolgálat.

Az előrejelzés szerint szerdán napközben mínusz 1 és plusz 7 Celsius-fok között alakulnak a maximumok. Északkeleten lesz a hidegebb, a déli megyékben a melegebb. Késő estére nem változik lényegesen a hőmérséklet, sőt egyes körzetekben még tovább is melegedhet a levegő. Csütörtökön egyre kevesebb helyen várható csapadék - írja az MTI.