Romlik a nyugdíjasok helyzete januártól

Kedvezőtlenebbé válnak az idősek ellátásának feltételei januártól. A házi gondozás területén drasztikus változásokra számíthatnak a rászorulók és családtagjaik, emellett szigorodnak a szülőtartás feltételei is.

Egy még december közepén elfogadott törvénycsomag alapján szigorodnak a rászoruló idősek házi ellátásának feltételei - derül ki a Magyar Nemzet beszámolójából. A házi ellátás keretében mindennapi tevékenységeikhez, a mosodáshoz, a takarításhoz, a vásárláshoz, a csekkek feladásához stb. kaphatnak segítséget a nyugdíjasok.

Eddig napi egy és négy óra közti ellátásra lehetett jogosultságot szerezni, januártól azonban törlik a szerződésekből, hogy kinek, hány órára van szüksége. Ezzel a legsúlyosabb állapotban lévők járhatnak a legrosszabbul, mert mostantól csak annyit rögzítenek a szerződésükben, hogy kapnak ellátását. Azt nem, hogy milyen időtartamút. Így egy gondozóra a korábbinál több beteget oszthatnak ki a szolgáltatók.

Miközben a ingyenes vagy pár száz forintért járó ellátást szűkítik, pénzért gyakorlatilag állapottól függően igénybe lehet majd venni az önkormányzatok idősgondozási szolgáltatását. Aki megfizeti a szolgáltatást, annál nem nézik majd, hogy állapota indokolja-e a segítséget.

Ezzel egyidejűleg szigorodnak a szülőtartás feltételei is. Eddig csak a szülő perelhette be a gyerekét, ha úgy látta, hogy nem gondoskodik róla, pedig megtehetné, januártól azonban már az a magánszemély vagy intézmény is a törvény citálhatja a gyerekeket, akik helyettük gondoskodik a szüleikről.

