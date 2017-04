Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rosszabbra fordul az időjárás

A hétvégén még marad a jó idő, hétfőn megnövekszik a felhőzet, keddtől jönnek az esők - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Szombat délután túlnyomóan derült, napos, száraz időre számíthatunk. A déli, délkeleti szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon, valamint a főváros térségében erős széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután 20 és 25, késő este 10 és 17 fok között alakul.

Vasárnap túlnyomóan derült, napos, száraz időre számíthatunk. A déli, délkeleti szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között várható, de a fagyzugos területeken hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.

Hétfőn eleinte gyengén felhős idő várható sok napsütéssel, majd délutántól előbb az ország északnyugati, északi részein, majd estétől másutt is megnövekszik a felhőzet. Délelőtt még sehol sem lesz csapadék, délutántól azonban előbb a Dunántúl északi felén és az északi határvidéken pattanhatnak ki záporok, néhol zivatarok, majd késő estétől már másutt is számítani lehet csapadékra. Az északias szelet élénk, estétől északon erős széllökések is kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 9, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.

Kedden felhős idő valószínű hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Összességében több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szél élénk, elsősorban a Dunántúlon erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul, de a Tiszántúl északi felén 21, 23 fok is lehet.

Szerdán közepesen és erősen felhős időszakok és területek váltakoznak, és több helyen kell záporra számítani. Az északi szél megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4, 9, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15, 20 fok között alakul.