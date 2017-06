Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Schwarzenegger nekiment Trumpnak

Arnold Schwarzenegger nekiment Donald Trumpnak a klímaegyezményből való kilépés miatt.

Mr. Trump, a múltba csak én tudok visszamenni - ezzel a poénnal kommentálta Arnold Schwarzenegger Kalifornia volt kormányzója és filmsztár azt, hogy Donald Trump bejelentette, az Egyesült Államok kilép a párizsi klímaegyezményből. Schwarzenegger ezzel arra utalt, hogy az egyik legsikeresebb filmjében, a Terminatorban visszatért a múltba.

A volt kormányzó twitteres videóüzenetében többek között azt mondta Trumpnak, hogy a tiszta energiától nem kell félni, a kapcsolódó beruházások gazdaságot is élénkíthetik. Schwarzenegger közölte azt is, hogy az Egyesült Államokban évente 200 ezer ember hal meg a légszennyezettség miatt, többek között ezért is érdemes a tiszta energiát támogatni, nem pedig szembe menni vele.

Trump lépését a filmsztár mellett több politikus is keményen bírálta. Orbán Viktort például sokkolta a hír, a magyar miniszterelnök többek között azt mondta, hogy a klímaváltozás globális probléma, ezért elhárítása is globális cselekvést igényel. Ezzel ellentétes Donald Trump mostani döntése - tette hozzá -, ám még korai arról beszélni, hogy az amerikai elnök döntéséből milyen következtetéseket kell levonni.

A volt amerikai elnök, Barack Obama azt mondta az MTI beszámolója szerint, hogy a döntéssel a Trump-kormányzat "elutasítja a jövőt". Jean-Claude Juncker pedig közölte: megingathatatlan az Európai Unió elkötelezettsége a párizsi klímamegállapodás mellett.

