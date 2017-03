Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Siralmas állapotokat talált az ombudsman egy szociális intézményben

Zsúfoltságot, balesetveszélyt, kényszermegoldásokat tapasztalt egy nyugat-magyarországi szociális intézményben egy ombudsmani vizsgálat. Az alapvető jogok biztosa szerint fel kell gyorsítani a fogyatékossággal élő embereket ellátó intézményekben a helyek kiváltását, és amíg ez nem történik meg, addig is mindent meg kell tenni az emberhez méltó körülmények biztosítására.

Székely László ombudsman egy panaszbeadvány vizsgálatakor több visszásságot tárt fel egy nyugat-magyarországi kistelepülésen működő szociális intézmény működésében és az ott élő fogyatékos emberek jogaival kapcsolatosan. Az ombudsmani vizsgálat összegzésében egyebek mellett zsúfoltságról, balesetveszélyről és kényszermegoldásokról számolnak be - derült ki az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala hétfői, az MTI-nek küldött közleményéből.

A meg nem nevezett intézményben nincsenek meg a szükséges tárgyi feltételek. Több ellátottnak nincs biztosítva a személyenkénti hat négyzetméter terület, több szobában pedig a maximálisan megengedhető négy helyett hét, sőt volt, hogy nyolc embert helyeztek el.

Zsúfoltság



Az akadálymentesség részben megoldott, emellett azonban balesetveszélyes építészeti megoldások is vannak az épületben - írták. A jelentés arra is kitér, hogy a tárgyi feltételek hiányából eredő túlzsúfoltság miatt nagyobb a valószínűsége az ellátottak közötti konfliktusok kialakulásának.

Székely László arra is emlékeztet, több bentlakásos intézményben is jelezték, hogy a személyi feltételekre meghatározott minimum létszámok nem elegendőek az ellátottak emberi méltóságát tiszteletben tartó, szakmailag is megfelelő ellátáshoz.

A nagy létszámú bentlakásos intézmények hiányos tárgyi és személyi feltételei súlyos következményeket hordoznak, az ápolásban-gondozásban ugyanis egyre több korlátozó kényszermegoldás alkalmazására szorítják az intézmény munkatársait - áll az összegzésben.

Aggályosnak találták továbbá, hogy a személyi és tárgyi feltételek tartós hiánya miatt egyes bentlakásos intézmények többször meghosszabbított, ideiglenes hatályú bejegyzés alapján működnek. Tavaly az év közepén 188 intézmény szerepelt a nyilvántartásban ilyen bejegyzéssel - írták.

Sérülnek a lakók jogai

Az alapjogi biztos szerint a vizsgálat is arra figyelmeztet, hogy sérül az érintettek emberi méltósághoz való joga, az egyenlő bánásmód követelménye, a körülmények miatt nem teljesülnek a fogyatékossággal élők kiemelt védelmének állami feladatai, valamint a fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ-egyezményben rögzített nemzetközi kötelezettségek sem.

Székely László részletes ajánlásaival az emberi erőforrásokért felelős miniszterhez, az intézményfenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatójához, valamint az intézmény vezetőjéhez fordult.