Slágerterméket 11 ezerért vagy 215 ezerért?

A sportkamerák tartósak, könnyen kezelhetőek, de a filmélményhez kevesek - ez derül ki egy, a Tudatos Vásárlók Egyesülete közreműködésével készült tesztből.

Csernátony Csaba, 2017. július 1. szombat, 15:30

Az utóbbi években egyre nagyobb népszerűségnek örvendő sportkamerákról készített nagyszabású tesztet (fizetős tartalom) a Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel közösen.

Összesen több mint 50 márka 151 készülékét vizsgálták, utóbbiak közül 44 a magyar piacon is kapható 11 és 215 ezer forint közötti áron. A teszt során többek között azt vizsgálták, hogy milyen a kamerák kép- és hangminősége, mennyire ütés- és vízállók, milyen sokoldalúak (funkciók, csatlakozók), mennyire könnyen kezelhetők és milyen tartós az akkumulátoruk.

50 centiről dobálták őket

A végeredményből kiderül, hogy a kamerák többsége nagyon tartós, erre 140 kamera kapott maximális pontszámot. Ez azt jelenti, hogy valóban alkalmasak arra, amire valók: búvárkodás, raftingolás, biciklizés. A tartósságot úgy ellenőrizték, hogy a készülékeket 50 alkalommal ejtették le 50 centis magasságból, majd 30 percet voltak víz alatt, 91 cm mélyen.

Szintén jó hír, hogy a készülékek elég felhasználóbarát módon működnek. Ez egyébként logikus elvárás, mivel használatuk során nem fér bele a menüben való hosszas keresgélés. Kezelhetőségre 45 termék kapott 4-es vagy jobb pontot a 0-tól 5-ig terjedő skálán, de több mint a termékek fele legalább közepes értéket ért el.

Filmélmény helyett

A kamerák tehát tartósak és könnyen kezelhetőek, de a felvételeik azért nem tökéletesek. "A sportkameráktól nem várhatunk természetfilm közeli moziélményt, még akkor sem, ha terméket gyönyörű búvárfotókkal reklámozzák. Mindössze 9 készülék kapott 3 pontot képminőségre (fotó és videó), ebből egy GoPro és a többi mind Sony kamera volt. A többi még ennyit sem ért el" - derül ki az értékelésből.

A hangminőséget tekintve még gyengébben szerepeltek: egy sportkamera sem ért el 3-as pontot, 83 készülék 1-es vagy annál gyengébb pontot kapott 0-tól 5-ig terjedő skálán. Ezek között vannak ismert, nagy márkák is: például a Panasonic, a Polaroid, a Toshiba, a Sony, a Nikon vagy éppen a GoPro. Az ár itt sem irányadó, mert 35 ezer forintos és 215 ezer forintos készüléket is vehetünk gyenge hangminőséggel.

Nem utolsó szempont a kamerák kiválasztása során, hogy meddig bírja az akkumulátor cserélés, feltöltés nélkül, hiszen nem túl praktikus, ha snowboardozás vagy ejtőernyőzés közben akkumulátort kell cserélni. Mindössze 13 készülék kapott legalább 4 pontot a tartósságért, mert legalább 3 órán keresztül használhatóak akkucsere nélkül. 45 készülék csak 2 pontot vagy annál kevesebbet kapott, mert legfeljebb másfél órát bírta az akkumulátoruk a teszten. Ezek között is van 50 ezer és 215 ezer forintos termék is.

Az árak szempontjából lényeges, hogy a magyar piacon kapható termékek közül az összesítésben a legjobbak közé tartozó kamerák 70-140 ezer forintba kerülnek.

Miért kell fizetni a teszt részletes eredményeiért?

Fontos megjegyzés: a Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza nem kap pénzt, jutalékot egyéb juttatást a teszt készítőitől. A TVE honlapján elérhető részletes teszteredményekért pedig azért kell fizetni, mert a teszt megrendelője és jogtulajdonosának, az International Consumer Research and Testing Ltd.-nek ez az előírása. A gyártóktól független nemzetközi ICRT (International Consumer Research & Testing ) hálózat világszerte fizetős tesztekkel segít a vásárlóknak. Az ICRT egységesen kidolgozott módszertan és szempontrendszer alapján készíti a teszteket akkreditál laboratóriumokban. Egy-egy termékteszt nemzetközi szinten zajlik, a Tudatos Vásárlók Egyesülete teszi magyarul is elérhetővé és az adott termékek magyarországi árát is publikálja, ha azok megtalálhatóak a piacon.