Sok kistelepülés lemondhat az önállóságáról - minden a kormány kezébe kerül?

Kistelepülések önkormányzatai szűnhetnek meg - figyelmeztetett Gémesi György, Gödöllő polgármestere az ATV-ben.

Ha kétharmada lesz a választások után a Fidesznek, akkor minden bizonnyal megvalósítja a tervét, és a kistelepüléseken megszüntetik az önkormányzatokat, nem lesznek polgármesterek, és kormányzati irányítás alá vonják a falvakat - mondta az ATV Start című műsorában Gémesi György.

A politikus szerint már most is jelentős a központosítás, a tűzifa elosztásáról például a legkisebb településen is a Belügyminisztérium dönt.

