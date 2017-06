Sok városban újít a NAV

Az adóhivatal közelebb viszi a lakossághoz szolgáltatásait, a kormányablakok egy részében már adózással kapcsolatos ügyek is intézhetőek, első lépésként 12 településen nyílik NAV-ablak a kormányablakokban - mondta Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára az MTI-t.

Dzindzisz Sztefan, 2017. június 29. csütörtök, 07:18

Ajánlom

A NAV-ügyfélszolgálatok kormányablakokba költöztetésével lényegesen könnyebb lesz az adóügyintézés. Bár az elmúlt időkben folyamatosan bővült az interneten elvégezhető adóhivatali teendők köre, számos adófizető még mindig a személyes ügyintézésben bízik a leginkább. Ezért szükséges, hogy az adóhivatal szolgáltatásai könnyen, az ügyfelekhez lehető legközelebbi helyeken elérhetőek legyenek - vélte Tállai.

A korábbi ügyfélszolgálati helyeket kiváltó NAV-ablak június 30-án Pakson, majd július 3-án Komlón, Mohácson, Siklóson, Szigetváron, Csornán, Hajdúszoboszlón, Lentiben, Zalaszentgróton, Nyírbátorban és Tiszavasváriban nyílik meg. A tizenkettedik település Várpalota, ahol már január közepe óta működik a NAV ügyintézési helye a kormányablakban.

A NAV vezetője kitért arra is, hogy várhatóan év végéig további városokban is beköltözik a NAV a kormányablakokba, és több olyan helyszínen is lesz NAV-ablak, ahol eddig nem volt ügyfélszolgálata az adóhivatalnak. Így az ügyfelek ezeken a helyeken is helyben, személyesen intézhetik adóhivatali ügyeiket.

Az új ügyintézési helyeken az ügyfelek például bejelenthetik adataik változását, leadhatják különféle nyomtatványaikat, kérelmeiket, bevallásaikat, kérhetnek csekket, nyomtatványokat, rendelkezhetnek állandó meghatalmazottjukról, és a NAV segítségével kijavíthatják, önellenőrizhetik a bevallásukat. Nemcsak a folyószámla aktuális állásáról, hanem szinte minden témakörre kiterjedő tájékoztatást kérhetnek és kaphatnak a NAV szakembereitől - mondta az államtitkár. (Adózás - szövetségesekre lelt a kormány.)

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.