Sokan kiakadtak a kormány legújabb akciójától - íme, a reakciók

Indulatos véleményeket is kiváltott olvasóinkból a szerdai hír, amely szerint az Orbán-kormány sok milliárd forintért Magyarországra hozatta a Seuso-kincsek ismert darabjait.

Szerdán jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy Magyarország visszavásárolta a Seuso-kincsek újabb darabjait. "A családi ezüstnek Magyarországon a helye. Ezek a felbecsülhetetlen értékű darabok is hazakerültek. A kötelességünket ezzel teljesítettük" - közölte a miniszterelnök.

Összesen hét darab római kori műtárgy került most haza, amivel a Seuso néven emlegetett gyűjtemény összes ismert darabja Magyarországon van - mondta Baán László, a Szépművészeti Múzeum igazgatója.

Bár pontos összeget nem ismertettek, sajtóhírek szerint az új kincsek hazaszállítása 8,6 milliárd forintjába került az adófizetőknek (az első körben, 2014-ben egy 8 darabból álló ezüst ötvösmunka étkészletért pedig 4,7 milliárd forintot fizetett a magyar kormány). Ezért az összegért a magyar állam birtokjogot vásárolt. Az ok prózai: a magyar állam soha nem mondott le a tulajdonjogról, így a tárgyat átadó fél kompenzációs díjat kapott, és kifizették a tárgyak birtokának megszerzését, őrzését, biztosítását, és a rajtuk végzett tudományos kutatások összegét is.

Ezek után az olvasóinkhoz fordultunk, hogy megtudjuk: szerintük-e is fontos kötelessége volt a Seuso-kincsek hazahozatala hazánknak? Bár a Facebook-oldalunkon feltett kérdésre érkezett válaszok természetesen nem egy reprezentatív kutatás eredményei, azért sokat mondó, hogy a válaszadók 83,4 százaléka nyomott arra, hogy nem.

A poszthoz rengeteg hozzászólás is érkezett, a két tábor hívei pedig bizony sokszor nem kímélték egymást. Többen például nem értik, hogy a magyarságnak mi köze van a Seuso-kincsekhez. Gyula például azt írja, hogy "Vajon mi közünk van egy római kori kincshez? Hol kapcsolódik ez a nemzeti létünkhöz?", Mihály szerint "baromság ....semmi köze Magyarországhoz ....akkor még a magyar törzsek Ázsiában voltak .....", Attila azt írta, hogy "Mi közünk van romai giccsekhez?", míg Imre úgy látja, hogy " Egy római polgár a családi ezüstjét, később magyarrá lett földben ásta el, és erre legyünk büszkék, kerül, amibe kerül? Mi van?"

Katalin szerint ugyanakkor "Hasonlót pl. a mai Egyiptomtól is meg lehetne kérdezni és még nagyon sok más történelmi emlék, műtárgy, stb. birtokosától. Ez így nem jó kérdés." András pedig úgy látja, hogy "A római birodalom jogutódját illetné, Olaszországot."

Sokan kifogásolták azt is, hogy ha már ennyit fizettünk érte, akkor miért nem sikerült megszerezni a tulajdonjogot. Gyula annyit írt, hogy " Mint a cikkből is kiderül, nem került magyar tulajdonba. Rohadt sok pénzért. Nagy siker, gratula." Szabolcs szerint "Amennyiben tényleg visszavásárolta és az állam tulajdona lett, akkor megérte, bár nem tudom az árát, de néhány milliárdot bőven megér. Amennyiben csak bérli milliárdokért... Hát hagy ne mondjak rá semmit, hogy az mekkora madárság lenne. "

György is kiakadt: nem vette!!!...bérbe vette...! mennyiért is...? erre ennyi van? CT nincs a gyerekkórházban...?!!! " Az elmúlt napok hírei miatt a CT többször visszatérő eleme volt a kommenteknek, Zsuzsa például viszonylag visszafogottan reagált: "Persze komoly értéket képvisel a Seuso kincs, de nem ez a legfontosabb kötelesség... és had' ne soroljam mire lehetett volna költeni." Györgynek viszont van tippje: "egészségügy !!!!!!!!!!!!!!!!!! CT a kórházaknak fontosabb minden kincsnél!", de más is így látja: "CT - nincs pénz ! Majd csak jövőre !Szégyen !"

Nem meglepő módon sokan nem tudták kihagyni a politikát a kérdésből, csak néhány - nyomdafestéket bíró - példát emelnénk ki: "Egy biztos, a közvetítő Trócsányi ügyvédi iroda jóljárt... ", "Kell neki a várba a családi ezüst!", "Majd Habony kölcsön kapja örökre!", " Azt mondta családi kincs magának vette?", "Netán privatizálni akarod jövőre?Jobb ha nem teszed more!", " Ki őrzi majd? A Pénztáros Lőrinc? ".

A teljes képhez hozzátartozik, hogy voltak bizony olyanok is, akik nem értették a sok negatív véleményt. Erika például láthatóan ki is akadt: "Ennyi tahót egy poszt alatt ritkán látni!!! IGEN, A KINCS AZ ORSZÁGOT ILLETI!" Természetesen több sem kellett jöttek egyből a válaszok: "Ameddig az országban éhezőgyermekek vannak , a kórházakban életmentő műszerek hiányoznak , addig felesleges ilyen dolgokra költeni !"

Attila észérvekkel próbált Erikára hatni: "Hogy megvilágítsam egy kicsit a többiek véleményét is: ha talál a kertjében ásózva némi kincset, vajon az öné-e az,csupán azért mert a telkén találta? Másik lényeges kérdés, visszavásárolta-e OV. miniszterelnök( már a magyar államot írni sem merem) vagy bizonyos ideig bérbe vette. Ha az utóbbi igaz,akkor hogy lehetne a mi tulajdonunk?"

Erika azonban nem hagyta magát: "ha találok a kertemben műkincset, régészeti leletet stb. az a törvény szerint az állam tulajdona, köteles vagyok haladéktalanul és hiánytalanul beszolgáltatni. Ha nem teszem, bűncselekményt követek el. Ezt a kincset a 70-es években egy kiskatona találta Százhalombatta mellett, a fiatalembert megölték, a kincset külföldre csempészték ismeretlenek, egyes darabjairól lehetett tudni, hogy hol vannak, más részük teljesen eltűnt a látókörből. Hosszú évek nyomozása, kutatása kellett ahhoz,hogy felleljék ezeket. A lényeg: már akkor be kellett volna szolgáltatni Sümeghnek, amikor megtalálta. Visszaszerezte a magyar állam-nem Orbán- tehát Magyarország tulajdona. Tudom ajánlani az Echo tv ma esti Napi aktuális c.műsorát, (holnap délelőtt megismétlik 9-10 között) ahol egy olyan ember meséli el a kincsek történetét, aki több mint 20 éve kutatta a témát, dokumentumfilmet is készített- nem tagja a kormánynak - pontos és hiteles, igaz információt fog kapni. A 14 db Seuso kincs Magyarország TULAJDONA!"

Kata is Erika oldalán áll: "Óh de jó olvasni ezeket a véleményeket. Egyre jobban a felszinre kerül, hogy milyen sok "okos, előrelátó" pógárai vannak, a kormányutálóknak. Remélhetőleg igy gondolkodnak akkor is mikor a saját magánjavaikat akarják gyarapitani. Inkább adják oda az "éhező nyomorgó kitudja már számontartani is embereknek" esetleg a beözönlő migránsok eltartását finanszirozozzák, és ami még eladható a putriból hát uccu neki, mert gyarapodni halálos bűn."

Volt aki nem értette ezt a kommentet: "Azzal , hogy bérlik iszonyú nagy összegért ,ki gyarapodik ?? Az éhező nyomorgó embere nem számítanak? Miért nem munka helyet teremtettek , ahogy ígérték ??"

