Sokba kerül a halálos kór elleni védelem

Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak szülőnek, aki a decemberi halálesetektől megijedve, teljes védelmet szeretne gyermekének az agyhártyagyulladást okozó baktérium ellen. Ráadásul hiába drága a vakcina, mégis úgy megugrott a kereslet, hogy a patikák ellátási zavarokról számolnak be - tudta meg a Magyar Nemzet.

A kormány a decemberi két haláleset után idén januártól ingyenessé tette az agyhártyagyulladást okozó C típusú Meningococcus elleni védőoltást. Az ingyenes vakcináért gyermekükkel az orvoshoz siető szülők azonban a gyermekorvosnál szembesülnek vele, hogy a teljes védelemhez további kétféle oltás beadása is szükséges. Ezek összesen akár 130 ezer forintba is kerülhetnek - ráadásul a B típusú baktériumtörzs ellen védő, méregdrága vakcinából nincs is elég az országban - írja a portál.

Ha a kormány az agyhártyagyulladás valamennyi fajtája ellen szükséges védőoltási sort ingyenessé tenné, annak összköltsége 17-18 milliárd forintot tenne ki az évente születő kilencvenezer csecsemő beoltásával.

A januártól ingyenes védőoltás csak az egyik, amúgy kevesebb áldozatot szedő baktériumtörzs ellen véd, ráadásul ez a vakcina eddig sem volt túl drága, ezért a gyerekek jelentős részét már beoltatták a szülők a betegség ellen.