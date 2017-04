Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Soros és Orbán is Brüsszelbe megy a jövő héten

A jövő héten szinte a csapból is Magyarország fog folyni Brüsszelben. Amellett, hogy az április 26-i európai parlamenti plenáris ülésen Orbán Viktor miniszterelnöknek kell számot adnia az utóbbi időszak magyarországi fejleményeiről, még a magyar kormány mumusa is feltűnik a porondon - derült ki az Európai Bizottság szokásos déli sajtótájékoztatóján.

Az Európai Bizottság (EB) elnöke, Jean-Claude Juncker a jövő héten csütörtökön, április 27-én találkozik a magyar kormány mumusával, Soros Györggyel - derült ki az Európai Bizottság szokásos napi sajtótájékoztatóján. Mina Andreeva, a testület szóvivője kérdésre válaszolva elmondta, hogy a magyarországi politikai-jogi helyzetet - köztük a civileket érintő törvénymódosítást, a Közép-európai Egyetemet érintő törvényt - vitatja meg a bizottság elnöke a Nyílt Társadalom Alapítvány (Open Society Fundation - OSF) elnökével.

Soros Juncker mellett találkozik még Frans Timmermans első alelnökkel, Jyrki Katainen alelnökkel és Vera Jurová igazságügyi biztossal is találkozik - tette hozzá a szóvivő. A héten egyébként még Pintér Sándor belügyminiszternek és Trócsányi László igazságügyminiszternek is jelenése lesz Brüsszelben, ők 26-án találkoznak Dimitrisz Avramopulosz migrációs ügyekért, uniós belügyekért és uniós polgárságért felelős biztossal.

Andreeva emlékeztetett ugyanakkor, hogy az EB április 12-i ülésén több magyar ügy is napirenden volt, amelyekről Frans Timmermans be is számolt és a bizottság kilátásba helyezte, hogy több ügyben továbbléphet a bizottság, ha a hónap végéig nem történik pozitív irányú előrelépés.

Andreeva kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy az uniós bizottság várhatóan május elején foglal állást a magyar nemzeti konzultációs kérőívvel kapcsolatban.

A jövő héten Orbán Viktor is Brüsszelbe látogat, ugyanis április 26-án az Európai Parlament plenáris ülésén magyarázkodhat az elmúlt időszak fejleményei miatt, egyebek mellett a menekültek őrizetbe vétele, a Közép-európai Egyetem ellehetetlenítését célzó törvény, vagy a civilekről szóló törvény miatt. A plenáris ülésen az uniós javaslattevő-végrehajtó testület részéről az első alelnök, Frans Timmermans lesz jelen.

