Sorozatos útlezárás jön az M3-as bevezető szakasza után

Augusztus és szeptember során négy hétvégére lezárják a gépkocsiforgalom elől a Kós Károly sétányt, autómentes lesz az egész Városliget - adta hírül a Budapest Közút Zrt.

K. Kiss Gergely, 2017. augusztus 2. szerda, 10:08

A Fővárosi Önkormányzat döntése értelmében az augusztus 5-6-i, 12-13-i, 26-27-i, valamint a szeptember 2-3-i hétvégéken szombaton 0 órától vasárnap 24 óráig lezárják a gépjárműforgalom elől a Városligetet átszelő Kós Károly sétányt.

A társaság közleménye szerint a cél, hogy a parkban pihenők és arra sétálók egy forgalommentes, ezáltal lényegesen csendesebb és jobb levegőjű közparkban tölthessék el a szabadidejüket. A korlátozás előreláthatólag nem okoz majd számottevő torlódást, ezeken a hétvégéken csökkenhet az Andrássy út és a belváros forgalmi terhelése is.

Forgalmi változások

Az Állatkerti körútra az érintett hétvégi napokon - mint egyébként is - csak a célforgalom hajthat be, parkolni továbbra is lehet az útszakaszon. A Kós Károly sétány lezárása a Városligeti-tó feletti hídon kezdődik, így a Hősök terén a Millenniumi Emlékmű gépkocsival továbbra is körbejárható lesz, a térről pedig meg lehet majd közelíteni az Állatkerti körutat. Az M3-as autópálya bevezetője felől nem lehet majd a Kacsóh Pongrác úton keresztül lehajtani. Az Állatkerti körút felé az M3-as autópálya-Hungária körút-Erzsébet királyné útja-Hermina út útvonalon lehet majd eljutni. A Csáktornya park felől érkező 74-es trolibusz útvonala ugyanakkor nem változik, az M3-as autópálya felőli egyenes lehajtás csak a közösségi közlekedési járatok számára lesz megengedett. Az M3-as autópálya kivezető szakaszára a Hermina útról, valamint az Állatkerti körútról - a célforgalom szabályait betartva, a parkolás befejeztével - továbbra is fel lehet hajtani.

A Budapest Közút a hétvégén a környéken autózóknak azt javasolja, hogy már a megközelítési útvonal választása során vegyék figyelembe az ideiglenes forgalmi rendet, és válasszanak más útvonalat, hogy a Kós Károly sétányt elkerülő forgalom ne kizárólag a környező utakra összpontosuljon. Ilyen alternatíva például az M2-es autóút felől az M2-M0-M3-Kós Károly sétány-Andrássy út helyett az M2-M0-Váci út útvonal.

A Vajdahunyad vára területére behajtási engedéllyel rendelkezők a Hősök tere felől hajthatnak be és ki a Kós Károly sétányra, a várba vezető bekötőútig.

(A Városliget környékére tervezett fizetős parkolási övezetről itt írtunk.)