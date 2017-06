Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Súlyos állítások Orbánról a német sajtóban

Több német lap foglalkozott Magyarországgal szerdán a menekültek európai uniós tagországok közötti elosztásával összefüggésben indított kötelezettségszegési eljárással és a civil szervezetek működéséről az Országgyűlésben elfogadott jogszabállyal kapcsolatban - szemléz az MTI.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) című konzervatív lap Jasper von Altenbockum kommentárját közölte, amely szerint kétséges, hogy szankciókkal rá lehet-e kényszeríteni a kelet-európai uniós tagállamokat menekültkontingensek befogadására. Az Európai Bizottság lépése "nem könnyíti meg az újrakezdést az európai menekültpolitikában", a német kormány pedig "zsákutcába" jutott a dublini eljárás helyreállítására irányuló kísérletével - értékel a FAZ szerzője.

A FAZ a civil szervezetekre vonatkozó törvényről Reinhard Veser kommentárját tette közzé, amely szerint az orosz és a magyar szabályozásban közös pont, hogy a kormány bírálatát "hazaárulásnak bélyegzi". A szerző kifejtette: a külföldről kapott támogatás nyilvánossága "olcsó ürügy", hiszen a szervezeteknek eddig is be kellett számolniuk gazdálkodásukról, és a legrangosabb civil szervezetek maguktól is gondoskodnak az átláthatóságról.

Szerinte a törvény "alávalósága" leginkább a "kísérőzenében" nyilvánul meg, amelyben "erősen összeesküvés-elméleti és antiszemita" hangok hallatszanak. A szélsőjobb régóta a "zsidó világ-összeesküvést" jelző kódként használja Soros György nevét. Ilyesmivel "rendes demokratikus politikusok nem játszanak", azonban a magyar miniszterelnök ezt teszi - vélekedett.

Betegnek nyilvánítva

A Süddeutsche Zeitung Cathrin Kahlweit kommentárját hozta le, amely szerint aki sokáig hallgatja Orbán Viktort, annak az az érzése támadhat, hogy a magyar kormányfő "a politikai autizmus egy ritka formájában szenved", ugyanis számára mindegy, hogy a másik oldal miként vezeti elő érveit, és nem számít, hogy elképzelései alapjogokat csorbítanak vagy emberi jogokat korlátoznak, nem hallgatja meg az ellenvetéseket, hanem mindig ugyanazt ismételgeti.

Erre példa szerinte a civil szervezetekre vonatkozó törvény, amellyel kapcsolatban Orbán számára mindegy, hogy a szervezetek eddig is átláthatóan működtek-e, hogy a demokráciában a kritikus hangok is fontosak, és hogy számos szervezet a budapesti vezetés által elhanyagolt kisebbségekkel foglalkozik. Neki az számít, hogy "egy ellenségről van szó, Sorosról", ezért mindent ennek a "harcnak" kell alárendelni - írta a Süddeutsche Zeitung szerzője, kiemelve, hogy mindez már-már "mániás vonásokat ölt", ezért helyes, hogy az "ellentársadalom felveszi a harcot".

Csak a pénzzel lehet hatni rá

A Spiegel Online hírportál Miként trükközte ki Orbán megint az EU-t címmel közölte Keno Verseck írását, amely szerint a kormányfő a civil szervezetekre vonatkozó törvénnyel szemben az EU-ból érkező bírálatokra "ismét bevált taktikájával" reagált. A médiatörvény, a bírák nyugdíjazása és az alaptörvény ügyében alkalmazott megoldással élve "néhány lényegtelen pontban engedett, de az eredeti szándékot megtartotta és érvényesítette".

Ez a "szalámitaktika" más új törvények, például a menekültügyi jogszabályok esetében is előkerülhet - írta a Spiegel Online szerzője. Egy kutató véleményét idézve hozzátette, hogy az EU jelenlegi szankciós eszköztára hatástalan, az uniós támogatások megvonása viszont hatásos lehet.