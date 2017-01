Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Százezreket érhet egy gyed-trükk

A gyermekvállalás megterheli a családi kasszát, hiszen kiesik a fizetése annak a szülőnek, amelyik otthon marad a babával. Létezik viszont egy nagyon jó trükk, amivel sem a fizetésről, sem a gyermekgondozási díjról nem kell lemondani, és még bölcsődébe se kell tenni a babát - írja a penzcentrum.hu.

Amikor egy pár a gyermekvállalás mellett dönt, sok anyagi tényezővel is számolniuk kell. Az egyik ilyen például, hogy egy kereset kiesik, amikor megérkezik a baba, és otthon marad vele az édesanya, vagy ma már az is egyre elterjedtebb, hogy az édesapa. A lényeg, hogy a családi kasszában egy fizetéssel kevesebb lesz.

Az első időszakban, a baba két éves koráig az otthon maradt szülő gyermekgondozási díjat (gyed) kap. Ennek összege a korábbi kereset 70 százaléka. Ennél a pontnál érdemes igazán megfontolni, hogy melyik szülő is maradjon otthon a gyermekkel.

Ha kettejük keresete között nagy az eltérés, akkor anyagi szempontból érdemes annak otthon maradnia, amelyiknek magasabb a jövedelme. Persze a döntés előtt egy alapos számolásra mindenképp szükség van, hogy a konkrét számok látszódjanak. Mert az is előfordulhat, hogy az egyik szülő fizetése magasabb annyival, hogy jobban megéri, ha továbbra is ő dolgozik.

Azzal is érdemes számolni, hogy napjainkban már a távmunka is egyre népszerűbb, sok cégnél megoldható, hogy otthonról dolgozzon a munkavállaló. Abban az esetben, ha az apa fizetése a magasabb, és úgy döntenek a szülők, hogy ő marad otthon a gyermekkel, akkor egy ideális helyzet lehet, ha az anya otthonról dolgozhat. Így anyagilag is jól jár a család, és közben együtt nevelhetik gyermeküket.

Van korlát!

A törvényi előírások szerint viszont felső korlátot szabnak a gyednek: az összege nem lehet több, mint a minimálbér kétszeresének a 70 százaléka. Idén a minimálbér 127 500 forint (ez esetben a bruttót kell figyelembe venni), a kétszeresének a 70 százaléka pedig 178 500 forint. Ebből az összegből még levon az állam 10 százalékot nyugdíjjárulék és szja-előleg jogcímen, tehát a gyeden lévő szülő legfeljebb havi 160 650 forintot kaphat. Akkor is, ha a fizetése alapján ennél nagyobb összeg járna neki.

És itt a trükk!

A másik (az otthoni munkavégzés mellett) a gyed extra. Van itt még valami, amit át kell gondolni.

Már a baba fél éves korától visszamehet a gyeden lévő szülő dolgozni úgy, hogy nem kell lemondania a gyermekgondozási díjról, és közben még a fizetését is megkapja. Ha a szülők nem szeretnék már fél évesen bölcsődébe adni a gyermeküket, de élnének a gyed extra lehetőségével, akkor érdemes annak a félnek otthon maradni a babával 6 hónapig, amelyik utána otthonról is tud dolgozni. Így már egészen korán visszamehet dolgozni a gyeden lévő szülő, jogosult a gyed extrára, mégsem kell bölcsődébe vinni a gyereket.