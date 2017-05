Százmilliárdba is kerülhetnek Orbán bejelentései - nincs fedezet!

Lázár János szerint százmilliárd forint lehet a miniszterelnök által csütörtökön bejelentett, a gyermekvállalást ösztönző akcióterv jövő évi költsége. Ebből a százmilliárdból viszont egyelőre egyetlen fillér sincs benne a jövő évi költségvetés tervezetében.

Papp Zsolt, 2017. május 25. csütörtök, 15:41

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón kérdésre azt mondta: az intézkedések egy része, a diákhitel csökkentése, illetve a jelzálog-jóváírás 2018-tól lesz érvényes - írj az a MTI.

Egy másik kérdésre hozzátette: a parlament 2018-ig meghatározta a kétgyermekes családok adókedvezményét. Az a kérdés, hogy 2019 után mi fog történni: bővíteni fogják a kétgyermekes és a háromgyermekes családok adókedvezményét is.

Lázár János szerint a kormány támogatta, hogy ötvenezer forintos nyugdíj-kiegészítést kapjon havonta az a szülő, aki 20 éve folyamatosan ápolási díjat kap, mert súlyosan beteg gyermekét otthon gondozza.

Orbán Viktor miniszterelnök ma jelentette be, hogy a születésszám növelése érdekében a kormány intézkedéseket vezet be. Az sem a kormányinfón, sem Orbán bejelentésből nem derült ki, hogy milyen vita előzte meg a kormány által elfogadott intézkedéseket, ám Lázár János annyit kérdésre elmondott, hogy a miniszterelnök által bejelentett intézkedések már jövőre száz milliárd forintba kerülnének.

A parlament most tárgyalja a 2018-as költségvetés tervezetét, ám abban nyoma sincs a kormányfő által most bejelentett családpolitikai intézkedéseknek, vagyis azokra forrást kell találni. Eközben a 2018-as költségvetés már most túlterhelt: az MNB szerint a kormány túlbecsülte a várható növekedést, de a Költségvetési Tanács is a 2018-as büdzsé tehermentesítést javasolta. Ezzel szemben a kormány most eszerint további százmilliárdos kiadást szeretne felvenni a költségvetésbe, erre a jövő heti módosító indítványokkal kerülhet sor.