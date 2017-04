Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Százmilliárdokat csoportosított át a kormány - itt vannak a nyertesek

Kormányzati döntések nyomán csak az idén 1263 milliárd forinttal költhetnek többet a minisztériumok annál, mint amit a parlament a költségvetési törvény megszavazáskor elfogadott. A pénz többsége az előző évi költségvetési maradványokból jött össze, de már az idei többletbevételekből is osztogattak. A többletköltések követhetetlenek – egy az államkincstár honlapján elrejtett táblázatból derülnek ki.

Teljesen áttekinthetetlenné vált a kormány költségvetési gazdálkodása az elmúlt években: jó példa erre a maradványokkal való gazdálkodás, amely a költségvetési kiadásokban akár ezer milliárd forintos mozgásokat is hozhat. A költségvetési maradvány az éves költségvetések állatorvosi lova: ugyanis a költségvetési törvényben a parlament arra ad engedélyt, hogy minden egyes minisztérium vagy akár költségvetési szerv mire mennyit költhet az adott évben. Ám a legritkábban költik el a tárcák a nekik kiosztott pénzeket az utolsó fillérig, minden évben keletkeznek maradványok.

Ezekkel három dolog történhet: a pénzt nem költik el - így nem valósul meg az adott program, nem is nő sem a kiadás, sem az adósság - ez a legritkább eset. A maradványokkal a kormány mostanában két dolgot tesz: Vagy meghagyja az adott tárcánál a pénzt, hogy költse el az eredeti célra, vagy elvonja és újraosztja teljesen más célokra. Ez utóbbival az egyetlen gond, hogy a kormánynak nem csak a költségvetés tervezése, hanem annak végrehajtása is feladata lenne - ám a parlament az elmúlt években teljesen lemondott a költségvetési jogáról, ráadásul nem is ellenőrzi a kormányt a közpénzek felhasználásban.

A korai költségvetés rontott a tervezhetőségen

A költségvetési tervezés új fogalommá lett a korai költségvetési törvénykezéssel: a két éve követett menetrend szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) február-márciusi tudása alapján megtervezi a következő évi költségvetést - amely így az indulásra elavul, hisz a következő költségvetés úgy készül, hogy nincs komolyan vehető makropályája a kormánynak és nem tartalmaz egy csomó olyan költségvetési intézkedést - adócsökkentést, kiadásnövelést - amit a költségvetés júniusi elfogadása után határozott el a kormány és a parlament. Ennek a folyamatnak a következménye, hogy a költségvetési terv és a tényleges kiadási adatok között, már a költségvetés indulásakor ezer milliárdos különbségek vannak.

A Magyar Államkincstár által nyilvánosságra hozott adatokból jól látható, hogy a tavaly június első napjaiban elfogadott 2017-es költségvetés 8322,3 milliárd forint elköltésével számol. A kormánynak ennyi pénz elköltésre van törvényes felhatalmazása, ezzel szemben a pluszbevételekből 77 milliárd forintot a költségvetési maradványokból pedig 1081,3 milliárd forint plusz pénz költ el a kormány, így a költségvetési törvényhez képest - csak a februári döntések nyomán - a minisztériumok idén 1236,9 milliárd forinttal - a GDP 3 százalékával - többet költhetnek az eredetileg tervezett mértéknél.

Költségvetési szervek kiadásai 2017-ben (milliárd forint) KÖLTSÉGVETÉSI FEJEZET Törvényi előirányzat Kormányzati átcsoportosítás Változás után ORSZÁGGYŰLÉS 41,9 5,6 47,5 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 2,3 -0,1 2,3 ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 1,8 0,0 1,8 ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA 1,4 0,0 1,4 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 9,3 0,6 9,9 BÍRÓSÁGOK 99,1 12,5 111,6 ÜGYÉSZSÉG 43,2 0,0 43,2 IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15,4 -0,1 15,3 MINISZTERELNÖKSÉG 496,4 189,4 685,9 FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 207,8 71,8 279,6 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 353,7 28,8 382,5 BELÜGYMINISZTÉRIUM 691,9 201,5 893,4 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 275,4 35,2 310,6 NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL 146,3 23,7 170,0 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 914,9 126,6 1041,5 KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 152,3 1,8 154,1 UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2170,0 374,7 2544,6 EMBERI ERŐFORRÁSOK M. 2575,1 159,0 2734,1 MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA 22,0 6,7 28,7 ÖSSZESEN 8322,24 1263,9 9586,2

Forrás: Magyar Államkincstár



Az államkincstár első kéthavi adatai szerint, csak a tavalyi unós támogatásokból 374 milliárd forint maradt meg - amit idén használhatnak fel a tárcák. A minisztériumok közül azonban meglepő módon a belügyi tárca jutott a legtöbb pénzhez: a törvényben engedélyezett 691,9 milliárdon felül 201 milliárd forintot költhetnek. A miniszterelnökség is nagy pénzhez jutott: az eredeti a 496,4 milliárd forinton felül 189 milliárd forint pluszpénzt kapott - csak az első két hónapban. De két óriásminisztérium az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) is százmilliárdos többletet kapott a maradványokból és a plusz bevételekből.

Ellenőrizhetetlen a maradványok felhasználása

A maradványok átcsoportosításról a kormány több tucat határozatban dönt, ám ezek a döntések egyetlen adatbázisban sem fellehetőek összesítve, így a több száz kormányhatározatot kell mozaikszerűen összerakni, hogy a költségvetést alapjaiban befolyásoló döntésekről képet kapjunk. A kormányhatározatok nem ritkán néhány száz millió forintokról döntenek - ezeket az egyedi döntéseket kellene összefésülni az arra kíváncsi újságíróknak, ugyanis ezeket sem a kincstár, sem a költségvetési politikáért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium sem publikálja. Ráadásul a kormányhatározatok több esetben csak a felhasználás engedélyezésről rendelkeznek, annak részleteiről, határidőről nem - így kapott például a Miniszterelnökség 175 millió forintot az "év közben jelentkező feladatok ellátásra".

Ezekből a kormányhatározatokból derül ki többek között, hogy az országgyűlés 11,5 milliárdot kapott a tavalyi maradványokból, ebből csak 9 milliárdot a kormány Kossuth téri metrómegálló felett épülő új országgyűlési irodaházára (képünkön) szavazott meg kormány - egy olyan beruházásra, amire a parlament nem adott pénzt. A Belügyminisztériumban a migrációs válságra használják a maradványokat, de több milliárdot nyel el terven felül a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala - több kormányhatározat is szól a költségvetési intézmény kistafírozásról.