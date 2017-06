Százmilliókat öntöttek egy balatoni strandba

Egyetlen balatoni strand négyszer akkora fejlesztési támogatást kapott uniós forrásból az idei évben, mint a többi. Az összeg közel tizede annak, amihez az ötven másik együtt jutott a nagy országos strandprogram keretében - írja az inforádió a balatontipp.hu nyomán.

Szász Péter, 2017. június 24. szombat, 11:02

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) kereteinek Veszprém megyei felosztásáról szóló listából derült ki, hogy a balatonfüredi önkormányzat 170 millió forintos támogatást nyert a korábban ismeretlen nevű Széchenyi strand fejlesztésére - olvasható a portálon.

Az összeg több mint kétszerese annak, amit a város két nagy strandja, az Esterházy és a Kisfaludy együttesen kap az idén a Magyar Turisztikai Ügynökség által kezelt balatoni strandfejlesztési keretből.

De nem csak helyi viszonylatban látszik nagynak a támogatás, az 1,8 milliárdos teljes balatoni központi kerethez képest is jelentős. A balatontipp.hu kiderítette, hogy a Széchenyi strand név a korábban Füred Kemping strandként ismert, külső vendégek számára is nyitott fürdőhelyet jelenti. A pénzt várhatóan mederrendezésre, kotrásra, homokozásra és a partfal rendbetételére fordítják. Ha marad belőle, akkor kerül a parti részekre is.

