Szélsebesen indulhatnak a budapesti kórházfejlesztések

Gyorsabban indulhatnak a budapesti kórházfejlesztések, miután a kormány kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a fejlesztésekhez kapcsolódó hatósági eljárásokat - mondta Cserháti Péter, az Egészséges Budapest Program miniszteri biztosa az M1-en.

Tarlós István főpolgármester nagyon korrekt módon állt az ügyhöz, ami azért is fontos, mert több kerület és esetleg a főváros rendezési tervét is módosítani kell hozzá. Ez nem egyszerű eljárás, de ha ebben partnerekre találnak egymásban, akkor előbb indulhatnak és fejeződhetnek be a fejlesztések - mondta Cserháti Péter.

Amint megvan a kormánydöntés és elfogadják a forrásszerkezetet, a legfontosabb a szakhatósági eljárások indítása, felgyorsítása lesz.

Célszerű a lakosságellátást 1-1,5 millió nagyságrendű területekhez szervezni. A közép-magyarországi térségben a betegellátást egy északi, egy budai, és egy déli, pesti térség köré lehet jól megszervezni. Északon a Honvédkórház, Pesten a Haller utcánál nagy összevonással a Baleseti, Idegsebészeti és Szívsebészeti Centrum valósul meg, míg Budán zöldmezős beruházásként a Dobogón épülne új kórház, amelyek együtt centrumkórházak lesznek, és hozzájuk kapcsolódik 21 társkórház - mondta a miniszteri biztos.