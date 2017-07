Szereti a bort? Fontos változás érik

A magyar borok hitelességét erősíti az a program, amelynek részeként megalkotják a magyar borok eredetmintázati térképét - mondta Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter az InfoRádiónak.

Ezzel egy nemzetközileg hiteles adatbázist is létrehoznak, amely pontos képet ad majd a hazai borok összetételéről és származási helyéről. A tanúsítvány olyan információkat tartalmaz, amelyek az eredetvédelem szempontjából hasznosak. Felsorolja azt, hogy egy konkrét bor milyen értékes tulajdonságokkal rendelkezik.

A Diagnosticum Zrt. négy milliárd forintos támogatást nyert a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programban (a Ginopban), amelynek keretében több éven keresztül gyűjt információkat és végez vizsgálatokat. Ez ugyan folyamatos munka, de körülbelül két év alatt már olyan mennyiségű adat áll rendelkezésre, annyiféle bor kerül be az adattárba, hogy az már gyakorlatilag kirajzolja az ország bortérképét - mondta a miniszter a rádiónak.

A bortérkép pedig megmutatja az egyes borok származási helyét és összetételét. A tanúsítvány ugyan csak az első évben térítésmentes, de utána is kérhetik a magyar termelők, a magyar kereskedők, ezzel ugyanis garantálni tudják a borok származását és minőségét.

Mivel minden évben újabb borok jelennek meg, azoknak a tanúsítása is ennek a folyamatnak a része lehet. Ez egy nagyon összetett program, nagyon fejlett és elég költséges eljárást alkalmaz. Mivel 52 paraméterrel dolgozik, a különböző technológiákkal készült borokat is fel tudja dolgozni, és be tudja azonosítani az egyes borvidékeken belüli kisebb területek is.

A megfelelő labor kialakítása már elkezdődött, a gépeket már telepítették. Ez abszolút megbízható eredetvédelmi hátteret nyújt majd a magyar borok számára, ami nemcsak a fogyasztók, a vásárlók számára jelent garanciát, hanem a kereskedelemben a borászok számára is komoly piaci pozíciót jelent - mondta.