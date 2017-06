Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szereti a dinnyét? Akkor erről tudnia kell

Elsőként a héten érkezhet magyar dinnye nagyobb mennyiségben a boltokba: először sárgadinnye, majd július elején görögdinnye - mondta el az InfoRádiónak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökségi szóvivője.

Mintegy 200 ezer tonna jó minőségű dinnye teremhet, minden eddigi kedvezőtlen időjárási körülmény dacára.

Nagy mennyiségben a héten elsőként a sárgadinnye kerülhet a boltokba, majd július elején a békési és a baranyai görögdinnye, nem sokkal ezután pedig a tolnai, a hevesi, ezek után pedig a szabolcsi görögdinnye kerülhet a piacra, illetve az üzletek polcaira.

A termelők bizakodnak, hogy finom lesz az idei dinnye is, hiszen a magyar dinnye Európában a legjobb minőségű - mondta az Inforádiónak.

Az a cél, hogy a hazai áru többségét itthon, a magyar fogyasztók érjék el, de exportra is termelnek a magyar gazdálkodók. A két legnagyobb dinnyetermesztő országban - Görögországban és Olaszországban - ugyanis tíz százalékkal csökkentek a dinnye termőtermőterületek a tavalyi évhez képest, a kereslet azonban továbbra is megvan a gyümölcs iránt.

Magyarországon 5 ezer hektáron termesztenek görögdinnyét, összesen 200 ezer tonna össztermésre számítanak a gazdálkodók.

Ebből 120-150 ezer tonna kerül a hazai piacokra - nálunk az egy személyre jutó fogyasztás évente 10-15 kilogramm -, a többit exportra szánják. A magyar görögdinnyének nagyon jó az íz- és zamatanyaga, és színén is látható a jó minőség.

Hogy most már nagyon különleges fajták is elérhetőek: ilyen a fekete héjú, a sárga húsú vagy a mag nélküli dinnye is. A magyar sárgadinnye szintén nagyon jó minőségű a piacon, termesztése pedig 10 százalékkal nőtt az elmúlt évekhez képest. Tehát nagyon jó minőségű és nagyobb mennyiségű sárgadinnye áll idén rendelkezése.

