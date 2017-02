Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

"Szeretnénk minél több nőt felvenni!" - Íme a cég, amely hadat üzent a munkaerőhiánynak

Az amerikai gyökerű Cloudera Hungary Kft. it-vállalat nemrég jelentette be, hogy jelenlegi, körülbelül százfős budapesti irodájának létszámát négyszázra bővíti 2019-ig. A lehetőségekről, tervekről Sógor Áron senior igazgatóval beszélgettünk, aki annak ellenére is rendkívül optimista, hogy a hazai informatikushiány egyes becslések szerint akár több tízezer főre rúghat.

- Az irodabővítést egy olyan helyzetben tervezik, amikor szinte minden ágazati cég és képviselet súlyos munkaerőhiányról beszél, mi több, az it-szakemberek körén belül a képzett fejlesztők megtalálása még nagyobb gondot okoz számukra. Ám ezt is lehet fokozni: különösen megnőtt az érdeklődés az önök területén, a big datában, üzleti analitikai megoldásokban járatos fejlesztők iránt. Teljesíteni tudják így az elvárt célokat?

- Kis túlzással szólva: ha nem hinnék benne, akkor nem jönnék be reggel dolgozni! A tapasztalatok egyelőre biztatóak. Tavaly és tavalyelőtt megvolt az a létszám, amire számítottunk és ebben az évben is azt várjuk, hogy a tervezett bővítést tudjuk hozni és sikerül megduplázni a csapat méretét. Egyelőre úgy tűnik, hogy az elvárásokat magyar munkaerővel tudjuk teljesíteni - munkatársaink mindössze 10 százaléka származik külföldről.

- Kiket keresnek és milyen extrák szükségesek ahhoz, hogy a megfelelő munkaerőt magukhoz vonzzák?

- Elsősorban szoftverfejlesztőket keresünk, illetve van egy "technical support" munkakörünk, amelyben a telepített rendszerek támogatását végzik - ez nem kifejezetten fejlesztésről szól, hanem hibaelemzésről és a felhasználói segítéségnyújtásról.

Tág perspektívát, valódi "szilikon-völgyi élményt" kínálunk, munkatársaink megtapasztalhatják, hogy milyen egy gyorsan növekvő, nemzetközi csapatnál dolgozni. Ennek részeként, az új dolgozók a felvételt követően egy hónapot töltenek a kaliforniai Palo Altóban lévő központban és később is rendszeresen - évente egyszer, vagy kétszer - kiutaznak oda további egyeztetésekre. Az útiköltséget és a lakhatást természetesen a társaság állja.

Kompenzációs stratégiánk keretében egy versenyképes fizetést kínálunk - amely a hazai piaci átlagától nem nagyon tér el. Ezen felül viszont egy igen jelentős mennyiségű dolgozói részvénycsomagot ajánlunk fel, amit készpénzzé lehet tenni. A csomag hosszú távon, rendszerint négy év alatt, négy lépcsőben szerezhető meg. Eddig úgy tűnik ezzel eszközzel meggyőzőek tudtunk lenni és sikerült megkülönböztetni magunkat konkurenseinktől.

A csoportmunka mellett távmunkára, kötetlen munkaidőre nálunk is lehetőség nyílik. Nagyfokú autonómiát biztosítunk a dolgozóknak, ám az élmény része egy viszonylag nagyfokú bizonytalanság is, hiszen a munka során korábban nem alkalmazott dolgokat kísérletezünk ki.. A munkatársak néha "összetörik a berendezést", ugyanakkor mindig lesz valaki, aki segít rajtuk - igyekszünk kialakítani egy biztonságérzést.

Nem sírni kell, hanem lépni!

- Hogyan érzékelik a képzett dolgozókért zajló piaci versenyt?

- A rivális cégekkel napi szinten, keményen megküzdünk egymással a megszerezhető munkaerőért. De amitől igazán félek, az nem a hazai, hanem az európai-szintű verseny - hiszen nem csak Magyarországon, de a világ összes országában informatikushiányról beszélhetünk. A nyugat-európai piacokon - például Londonban - nagyon sok cég van, amely fejlesztéssel foglalkozik és ezek munkaerő-elszívó hatása igen erősen érvényesül.

Régiós szinten azonban úgy érzékelem, hogy nem vagyunk hátrányban. A nálunk valamivel fejlettebb Csehországban pont ugyanúgy küzdenek a dolgozóhiánnyal, mint nálunk, s az ottani cégekkel, egyetemekkel tapasztalatot cserélve megállapíthatom, hogy semmivel sem kevésbé életképes elképzelés ma Budapesten kinyitni egy IT-irodát, mint Prágában, vagy Brnóban.



Fotó: Molnár Zsolt

A hazai piacon ugyancsak van egy erős verseny a jó minőségű munkaerő iránt. Szerencsére azonban élénk az ágazati párbeszéd is. Már több konkurens céggel is megvitattuk, hogy rövidtávon lehet azért harcolni, hogy a meglévő tortának a lehető legnagyobb szeletét kaparintsuk meg. Ám a legfontosabb kérdés mégis az - amelyen, iparági és szabályozói szinten kell elgondolkodni - hogy, hogyan hozunk létre egy még nagyobb tortát. Lehet sírni és egymásra mutogatni, de én úgy gondolom, hogy ennél hasznosabb egy konszenzust kialakítani. és ha ez megvan, akkor lépni azért, hogy nagyobbá tegyük az iparágat.

- Mit léptek eddig azért, hogy növeljék ezt a képzeletbeli tortát?

- Itt van például a "Women in IT" nevű meetup, amelynek szervezői és szponzorai vagyunk, s célunk, hogy minél több ágazati cég csatlakozzon partnerként a programhoz. Az eseménysorozat célja tudatosítani, hogy az informatika a nők számára is egy komoly perspektívát nyűjtó pálya.

Az első program után mindenki, még a cég külföldi vezetői is meg voltak lepődve, hogy milyen sokan jöttek el és mekkora igény mutatkozik erre Budapesten.

- Pedig a kutatások szerint nagyon kevés nő választja ezt a pályát.

- Az egyetemi informatikai szakokon körülbelül 10-15 százalék a női végzősök aránya - a budapesti irodánkban is körülbelül ekkora a női dolgozók aránya. Sajnos a lányok/nők körében konstans a lemorzsolódás. Ez már az általános iskolában elkezdődik és a középiskolákban folytatódik, hiszen a matematika és a természettudományi tárgyak fiús dologként vannak beállítva. Mire eljutunk a felsőoktatásig, azt látjuk hogy nagyon kevés lány jelentkezik infó-szakokra, akik ráadásul később nagy mértékben lemorzsolódnak az egyetemekről. Azok a nők, akik diplomát szereznek és munkába állnak, szintén jelentős mértékben lesznek pályaelhagyók.

A pályaelhagyás gyakran a gyermekvállalás után történik. A Cloudera, az USA-ban most kezdett egy programot, amely a gyereknevelés után visszatérő nők munkahelyi integrációjáról szól - reméljük, hogy ezt a programot Budapestre is el tudjuk hozni hamarosan.

- Miért ennyire fontos ez?

- Nekem az a célom, hogy minél több nőt fel tudjunk venni és egy olyan légkört jöjjön létre, amelyben "diverzitás" van, nem csak a gondolkodásmódban, hanem nemzeti és identitás alapon, valamint a nemek alapján is. Minél több nézőponttal találkozunk, annál szélesebb a látókörünk és annál nagyobb az esélyünk, hogy az előttünk álló problémákat meg tudjuk oldani.

A "mélyén" is érdemes keresni a tehetségeket

- Van más "akciótervük" is?

- Igen, ezeket fokozatosan publikusabbá tesszük az év további részében. Indítottunk például egy két hónapos gyakornoki program, amelynek célja, hogy ne csak Budapestről, hanem Kelet-Magyarországról is fel tudjunk venni embereket, akik a nyáron eljöhetnek hozzánk dolgozni. Kapcsolatot építünk a kelet-magyarországi egyetemekkel és workshopokat is szerveznénk náluk, továbbá szeretnénk eljutni a középiskolákba is.

Cél, hogy feltérképezzük, hogyan tudjuk ezt a pályát népszerűsíteni, alternatívaként felmutatni, és megtalálni a "súrlódási pontokat": így például azt, hogy honnan morzsolódnak le, miért nem választják ezt a pályát az emberek, s egyáltalán értik-e, mi ennek a pályának az előnye, milyen sikereket lehet itt elérni. Abszurdnak tartom például, hogy az állatorvosi egy népszerűbb életpálya, mint az informatikus, miközben az egyetemeken magasabb pontszámokkal elérhető.

- A Cloudera együttműködik a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA) is. Milyen keretek közt zajlik ez?

- Jelenleg csak információcseréről van szó, még semmilyen pénzügyi támogatásra nem került sor. Vannak olyan K+F, illetve munkahelyteremtő támogatások, amelyeket igénybe tudnánk venni, ám a párbeszéd még nem jutott olyan stádiumba, hogy ezeket a támogatásokat megigényeltük volna. A HIPA-nál ugyanakkor sok embert tudtak bemutatni nekünk, jó összeköttetéseik vannak a piacon.

Rejtőzködő adatok és a kormányzati szál

- A hivatalos cégbemutató alapján a Cloudera "megbízható adatkezelési, adatelemzési megoldások és nyílt forráskódú szoftverek globális szállítója". Egy laikus számára ez mond nem túl sokat.

- Három nagy területen van jól kialakult ügyfélkörünk. Az egyik fontos kör a bankoké, ahol a fő felhasználási terület a csalások felderítése, illetve kiszűrése, amely főleg az elektronikus fizetőeszközökkel kapcsolatos visszaélések mérését és prevencióját jelenti.

Ezen felül a bankok birtokában lévő adattömeg alapján alapján különböző szimulációkat futtathatók le, hogy mekkora a bankok veszélyeztetettsége, abból a szempontból, hogy van-e elég tőkefedezetük a hiteleikre és más eszközeikre. Ezeket az információkat egyébként 2008 óta egyre inkább elvárják a szabályozók, s a mérésekre nagyon jól lehet használni a big datát.

A második az úgynevezett IT-security, amelynek keretében az internetes forgalom mérőszámai rögzíthetők rendszereinkkel és ebből igyekeznek különböző dolgokat felderíteni. Egyebek közt közműcégeknél lévő nagy mennyiségű állóeszköz - például rádióantennák, villamosvezeték-rendszerek kihasználtsági mutatóinak növelésében és az erőforrás-pazarlás csökkentésében vehetnek részt.

A harmadik fő ügyfélkör a kormányzatoké. Az adóhatóságok banki tranzakciókat, könyveléseket tudnak nyilvántartani, elemezni. Továbbá vannak biztonságpolitikai alkalmazásaink is. Nyílt titok, hogy a nemzetbiztonsági hivatalok egyre több adatot elemeznek és az adatok mennyisége egyre inkább növekszik.