Szibériai hideg lesz Magyarországon

Extrém hideg lesz a hétvégén, akár mínusz 24 fok is előfordulhat - mondta Jenki Szilviát, az Országos Meterológiai Szolgálat munkatársa az InfoRádió kérdésére

A középső országrészben péntek hajnalra "csak" mínusz 10-11 fokig süllyed a hőmérséklet. Pénteken nap közben mínusz 6 fokra és erős, helyenként viharos szélre készülhetünk. A széllökések a budai hegyek tetejét a 85-95 kilométer/órát is elérhetik. A leghidegebb a szombat és vasárnap hajnal lesz, a legfagyosabb helyeken mérhetnek majd mínusz 20-24 fokot - tette hozzá Jenki Szilvia.

Szombaton napközben is mínusz 5-12 fokra számíthatunk. Jelentősen átalakul időjárásunk az újév első hetében.

Bekeményíthet a tél, a következő napokban két hidegfront is sarkvidéki eredetű levegőt hozhat a Kárpát-medencébe, ennek köszönhetően a hét második felében a csúcshőmérséklet is várhatóan mindenhol fagypont alatt marad. Az erős, viharos szél pedig tovább ronthatja hőérzetünket. A csütörtöki időjárásról ez olvasható a met.hu oldalon:

Csütörtökön délelőtt az erős északnyugati szél napközben északira fordul, és nagy területen viharossá fokozódik, majd pénteken még tovább erősödik. A legkevésbé szeles rész a Duna-Tisza közötti sáv lesz. A legerősebb széllökésekre a Dunántúlon számíthatunk, csütörtökön általában 60-80, de a Bakonyban és a Közép-Dunántúlon 80-90 km/h közötti maximális széllökések is előfordulhatnak. A Balatonnál ugyanakkor 90-100 kilométer per óra körüli lökések is valószínűek. Pénteken a Dunántúl középső területein több helyen fordulhat elő 90 kilométer per óra feletti lökés is (a Balatonnál továbbra is lehetnek 100 kilométert meghaladó lökések).

Csütörtök délutántól az északkeleti országrészben is egyre erősödik a szél. Ekkor még zömében 70-75 km/h felett, majd pénteken helyenként már akár 90 km/h felett is alakulhat a legerősebb széllökések értéke.

Leginkább Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a hóval borított tájakon a szél hordhatja a havat. EXTRÉM HIDEG A hőmérséklet az előttünk álló éjszaka az Északi-középhegység szélvédett völgyeiben már elérheti a -15 fokot. A viharos szél miatt tovább csökkenő hőmérséklet péntek éjjel az északi, északkeleti megyékben (lásd térkép!) -18, -20 fok köré is lesüllyedhet.

Az elszórt hózáporok mellett csütörtök délután, este főként az ország középső tájain, kisebb havazás is várható, de inkább csak lepelnyi (1-2 cm, kis területen átmenetileg intenzívebb hózáporból esetleg lehet több is) mennyiség várható. Pénteken a délnyugati vidékeken eshet nem számottevő mennyiségű hó. Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat