Szíjjártó megszólalt: az ENSZ-nél tesznek panaszt Ukrajna ügyében

Magyarország az ENSZ-hez fordul az ukrán oktatási törvény módosítása miatt, mert Ukrajna döntése a világszervezet kisebbségi szabályait is sérti - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden az MTI-nek.

A tárcavezető az ENSZ közgyűlésének 72. ülésszakán vesz részt New Yorkban, és a látogatás alkalmával folytatott tárgyalásairól beszámolva kifejtette: "Ukrajnában szégyenteljes döntés született az oktatási törvény módosítása kapcsán", ami miatt minden tíz évnél idősebb magyar gyermektől elvették azt a jogot, hogy az anyanyelvükön tanuljanak. Ez a döntés nemcsak Ukrajna nemzetközi kötelezettségeit, az európai jogszabályokat sérti, hanem az ENSZ kisebbségekre vonatkozó szabályait is.

Elmondta, hogy ezért levélben bejelentést tett az ENSZ emberi jogi főbiztosánál, kérve az ügy kivizsgálását, továbbá a héten New Yorkban ülésező ENSZ-közgyűléshez is fordulnak, hogy a nemzetközi közösség gyakoroljon nyomást Ukrajnára a világszervezet kisebbségi szabályait is sértő döntés visszavonása érdekében.

Szijjártó Péter közölte: a külügyek tanácsának ülése előtt az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) soros elnökségét ellátó Ausztria külügyminiszteréhez fordult, szintén azt kérve, hogy gyakoroljanak nyomást Ukrajnára annak érdekében, hogy ne léphessen életbe ez a szabályozás.

Minden európai szabállyal és vonatkozó értékkel ellentétes az ukrán döntés, ráadásul az ország éppen arra törekszik, hogy minél közelebb kerüljön az Európai Unióhoz, mégis az egyik legfontosabb európai értéket rúgta fel ezzel a döntésével.

A külügyminiszter szerint, mivel az ukrán oktatási törvény módosítása az ENSZ kisebbségi szabályait súlyosan sérti, azt az utasítást adta az ENSZ különböző szervei mellett szolgáló magyar diplomatáknak, hogy minden Ukrajna számára fontos vagy Ukrajna által kezdeményezett ügyet blokkoljanak. Magyarország az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának jelenleg Genfben zajló ülésén is ragaszkodik ahhoz, hogy nem fogadhatnak el közös európai uniós álláspontot úgy, hogy az ne térne ki Ukrajna elítélésére ebben a kérdésben - mutatott rá.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy a többi visegrádi országból érkezett külügyminiszter kollégáival folytatott konzultáción is részletes tájékoztatást adott az ügyről, és világossá tette, hogy minden Ukrajnának fontos ügyet blokkolni fogunk, amíg ez a kérdés meg nem oldódik.