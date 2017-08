Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szijjártó tényleg berágott: megszakítjuk a nagyköveti diplomáciai kapcsolatot Hollandiával

A magyar diplomácia vezetője rendkívüli külügyminiszteri sajtótájékoztatón jelentette be, hogy hazarendelte a Hollandiába akkreditált magyar nagykövetet a holland nagykövet lapinterjúja miatt – írja az Index.

Határozatlan időre megszakítottuk a nagyköveti szintű kapcsolatot Hollandiával - értékelt a külügyminiszter.

Szijjártó Péter emellett azt is mondta, hogy ha Hollandia nem kér elnézést, akkor további politikai és diplomáciai lépéseket is tesz a magyar kormány - számol be az Index. (Nagy a baj a Kubában megsérült amerikai diplomatákkal.)

Gajus Scheltema a 168 órának adott interjúban azt mondta, hogy a szélsőséges iszlamisták "ugyanolyan elv mentén kreálnak ellenséget, mint a magyar kormány".

Az MTI beszámolója szerint Szijjártó azt is mondta, hogy "ez a diplomáciában az egyik legradikálisabb lépés". A magyar diplomácia vezetője arra utasította az ideiglenes ügyvivőt, hogy hétfőn a holland külügyminisztériumban személyesen a lehető leghatározottabban utasítsa vissza a Magyarországot ért rágalmakat és kijelentéseket, valamint kérjen magyarázatot a holland külügyminisztériumban arra, hogy mik állnak a kijelentések hátterében, a holland nagykövet vajon központi mandátum alapján, vagy a saját elhatározásából cselekedett így.

"Nem elégszünk meg zárt ajtók mögötti magyarázattal" - szögezte le.

