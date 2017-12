Tállai több mint 70 ezer céget figyelmeztet a "nagy" lehetőségre

Kattintson a cikk megnyitásához

Úgy döntöttem, a Ducatik, Alfák, SS50-ek után írok most egy régi stílusú Belsőség-klasszikot, Karesszel, leégetett barátokkal, sárba tiport önmagammal, Mercikkel, no meg sok autózabálással és szívással, ahogy szeretjük, mert nem igaz, hogy az autóbuzi valahol titokban ezt nem élvezi. Legalább úgy, hogy voyeurködik és nézi, ahogy más csinálja. Hiszen mindjárt itt a Mikulás, az olvasók, akik a barátaim, megérdemlik, mert ez a szeretet ünnepe, vagy mifene. Eggyel előbb vagyok? Sebaj, vettem egy Mergát megin'. Épp elég ok a betűre. KV, kex, cigi elő, támla lebillent, család mehet moziba, játszótérre, jön a poszt.