Tanárhiány: elképesztő helyeken is hirdetnek az iskolák

Már az apróhirdetési oldalakon, például a Vaterán és a Jófogáson is egymást érik az iskolai álláshirdetések, sok tantestületből ugyanis még szeptember 1-jén is több pedagógus hiányzott. Van olyan budapesti általános iskola, ahol az első osztályosoknak a tanévnyitó előtt egy nappal még nem volt tanítójuk - írta az eduline.hu.

Domokos László, 2017. szeptember 2. szombat, 16:40

Három olyan budapesti iskoláról is tudok, ahonnan egy nappal a tanévkezdés előtt még négy-hét pedagógus hiányzott. Van olyan általános iskola, ahol az elsős osztálynak nincs még tanítója, nem tudtak kit bemutatni a szülőknek és a gyerekeknek - mondta a portálnak Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnöke.

Egymást érik a tanári, tanítói, óvodapedagógusi álláshirdetések - a pedagógushiányt jelzi, hogy már nem csak az állásportálokon, hanem az apróhirdetési oldalakon is. A Vaterán, az "oktatás-tudomány" kategóriában például 1308 álláshirdetést találni. A Jófogáson is több mint száz hirdetést böngészhet át az, aki az oktatásban vagy a tudományos szférában szeretne elhelyezkedni, ráadásul úgy tűnik, az iskolák már nem is próbálnak többéves tapasztalattal rendelkező pedagógust találni, az egyik iskola hirdetésében például egyszerűen úgy fogalmaz, "a tapasztalat nem feltétetel, de természetesen jó, ha van", míg egy budapesti középiskola már fizika-matematika mesterszakos ,végzős egyetemisták jelentkezésével is beérné.

A "hivatalos" közszolgálati állásportálon, a Közigálláson is sok még az álláshirdetés, hiába kezdődött már el a tanév. A "tanár" szóra keresve 237, a "tanító" kifejezésre 74, "óvodapedagógusra"48 álláshirdetést dobott ki a rendszer - és ezek csak a budapesti állások. Országosan keresve 222 óvónői, 779 tanári, 210 tanítói, 144 gyógypedagógusi állást találni.

