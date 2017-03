Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tarlós István finomított korábbi nyilatkozatán

Tarlós Istvánnak lennének komoly kérései, hogy elgondolkodjon a 2019-es főpolgármester-választáson való induláson, ugyanakkor szerinte a válaszadásnak még nem jött el az ideje.

Budapest főpolgármestere kedd délután a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában arra a kérdésre, "mit gondol a saját indulásáról", azt válaszolta: amellett, hogy vállalja, amit korábban mondott, lennének elég komoly kérései a fővárossal kapcsolatban ahhoz, hogy még egyszer komolyan elgondolkodjon. Ha "pontos és őszinte kifejezést" kellene használnia, akkor "úgy meglebegtette ezt az egész kérdést" - tette hozzá, utalva az ATV-nek adott vasárnapi interjújára. Akkor arra a kérdésre, hogy "érez-e kedvet és erőt" egy következő ciklushoz, azt válaszolta: pillanatnyilag nincs olyan elhatározása, hogy olyan nagyon pályázni akarna. "Még kevésbé, hogy kilincselnék vagy pedáloznék ezért" - fogalmazott.

A főpolgármester-választás két és fél év múlva lesz, és egy év múlva lesznek a parlamenti választások, ami sok mindent befolyásol. Ma az indulására vonatkozóan úgy feltenni egy kérdést, hogy arra kategorikus választ várnak, nem értelmes dolog vagy pedig provokáció - mondta Tarlós István.

Kijelentette, korábban és most is azt mondja: "2014-ben sem kapaszkodtam ezért a pozícióért, mi sem áll tőlem távolabb, hogy kilincseljek érte". "Nekem most nincs olyan határozott elképzelésem, ami arra irányulna, hogy én ezt mindenáron vállalni akarnám két és fél év múlva" - fogalmazott Tarlós István, hozzátéve: ilyen elhatározása nincs, és ahhoz, hogy erről érdemben elgondolkodjon, bizonyos kéréseinek teljesülnie kellene.

A kéréseire vonatkozó kérdésre azt mondta, gyűjti azokat, ha vele akarnának tárgyalni a főváros 2019 utáni vezetéséről, és megfelelő időben Orbán Viktor miniszterelnökkel egyeztetnek majd - írja az MTI.

Tarlós István a 2019-es választásról szólva emlékeztetett: korábban is azt mondta, hogy "ma, a jelenlegi körülmények között nem hiszem, hogy túl biztató választ tudnék adni, de ennek a válaszadásnak nem jött el az ideje". Megfelelő időben megadja a végleges választ - jelentette ki a főpolgármester.