Távfűtéses lakásban lakik? Fontos változások jönnek

Jelentős fejlesztéseket hajt végre a Főtáv Zrt., ezek következtében kialakulhat a bécsihez hasonló távfűtési rendszer. Hosszú távon az a cél, hogy eltűnjenek a kémények a belvárosból - köszönhetően a zöldülő és olcsóbbá váló távfűtésnek.

A Főtáv Zrt. a budapesti lakások mintegy 30 százalékát látja el, főleg a külső kerületekben jellemző a távfűtés - mondta Orbán Tibor, a Főtáv Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettes a Napi.hu és a Noguchi Porter Novelli Hungarian Energy Investors Forum 2017 konferenciáján. Az energia túlnyomó többségét, 97 százalékát földgázból állítja elő a Főtáv. Az elmúlt években 20-25 százalékkal csökkent a hőigény, miközben bővült a fogyasztók köre. A csökkenés a mérés bevezetésével, vagyis a takarékossággal magyarázható - mondta a szakember.

Szigetszerű működés

A budapesti belváros - az V., VI. és VII. kerület - teljesen távhőmentes, szemben Béccsel, ahol a város teljesen lefedett távfűtéssel. A bécsi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a távhő olcsón fenntartható, ráadásul zöld - ezért folyamatosan bővülnek ott az ügyfelek. Ezzel szemben a budapesti távhőrendszerek szigetszerűen működnek, távvezetéki összeköttetés nélkül. Így viszont egy rendszerben csak egy energiatermelő van - vagyis monopolhelyzet alakult ki -, más szóval a hőtermelői verseny hiányzik a rendszerből. A távhőköltségek 75-80 százalékát a termelés költségei adják, így kevésbé versenyképes a távfűtés. A rezsicsökkentés miatt ugyan nem a lakosság fizeti közvetlenül ezt az árat, de valakinek fizetnie kell - fogalmazott Orbán Tibor.

Lépés a kéménymentes belváros felé

Az előrelépés érdekében a szigetszerű üzemek összekötésére lenne szükség, új hőtermelő erőművek bevonására a piacra, s zöldítésre. A rendszerek összekötésével csökkenteni lehetne földgáz-felhasználást, nagyobb mértékű lehetne a hulladékégető erőmű kihasználása. Ezek a beruházások már részben megvalósultak.

A tervek szerint megvalósulna a kéménymentes belváros a távfűtés bevezetésével. A projekt közintézmények távfűtésével indul, elsőként például a Főpolgármesteri Hivatal épülete kap távfűtési rendszert. Több új ellátóvezeték épül a városban, amely lehetővé teszi a belvárosi távfűtés kialakítását.

Kevesebb lenne a szmogriadó

Új hőforrások is kerülhetnek a rendszerbe, biomassza erőművek építését tervezik, de szó van egy újabb hulladékégető erőmű építéséről is. A fejlesztésekkel jelentősen csökkenteni lehetne a szennyező anyagok kibocsátását, így ha a belvárosban kiépül a távfűtési rendszer, akkor csökkenthető lenne a szmogriadók száma is. Ugyanis a szmogot nem az autók, hanem a belvárosi kémények okozzák - nem tévedés, még a belső kerületekben is előfordul, hogy szemetet égetnek el a lakók - mondta Orbán Tibor.

A beruházások jelentős részére igénybe lehet venni uniós támogatásokat, legyen az hulladékégető vagy új biomassza-erőmű. Az új fogyasztók rendszerbe kapcsolásához is elvileg rendelkezésre állanak uniós források - ám ehhez még számos szabályt tisztázni kell. Ezek végrehajtásával elérhető a bécsi rendszer, amihez szívesen csatlakoznak a háztartások, hisz megteremthető az olcsó, zöld fűtési rendszer - mondta Orbán Tibor.

