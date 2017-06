Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Távfűtéses lakásban lakók, figyelem! Új szabályok jönnek

Minden újonnan csatlakozó távfűtéses lakásban, a régiek közül pedig azokban, amelyek jelentős energetikai felújításon esnek át, kötelező lesz a fűtési hőfogyasztás-mérő és a melegvíz mennyiségét mérő műszer felszerelése - az erről szóló rendelet tervezet a kormány honlapján jelent meg.

Jelenleg is használnak a távfűtéses lakásokban párologtatós elven működő, a radiátorokra felszerelt fűtési költségmegosztókat, de ezek legkésőbb a 2019. január 1-jét követő első fűtési időszak kezdetéig alkalmazhatók. Ez a gyakorlatban a 2019 őszi fűtési időszak kezdetét jelenti.

A tervezet a hőfogyasztás mérőket költségmegosztóknak is nevezi és külön veszi a fűtési és a melegvíz megosztókat. Az előbbiek lehetnek elektronikusak vagy pedig hőfogyasztás mérők. Az elektronikus műszerek a radiátorra szerelhetők és kijelzik az elfogyasztott hőt. A hőfogyasztás mérőket viszont a fűtési csövekbe szerelik be, de ezeken is kötelező lesz a kijelző. A melegvíz mérők ettől egyszerűbbek: a felhasznált víz mennyiségét mérik, a hőfokát nem.

Még finomhangolják

A jelenlegi szabályok szerint a távfűtéses ház üzemben tartója köteles - ha az költséghatékony és műszakilag kivitelezhető - a fűtés, valamint a meleg víz elszámolására - épületrészenként - hiteles fogyasztásmérő berendezés vagy költségmegosztó felszereléséről gondoskodni. Az új szabály szerint viszont a távfűtéshez minden újonnan csatlakozó, továbbá a régiek közül a jelentős energetikai felújításon átesett házban kötelező lesz felszerelni a mérőket. Hogy mi számít jelentős felújításnak, azt majd egy miniszteri rendelet tartalmazza.

A hőmennyiség mérők egy épületen belül csak azonos gyártmányúak lehetnek és minden lakást külön kell mérniük. Fontos kikötés az is, hogy minden hőmennyiség mérőt leplombálnak. A felszereléssel egy időben - ha falbontás nélkül megoldható - a radiátorokat szabályozhatóvá kell tenni.

A társasház - vagy a lakásszövetkezet - kötelessége nem csak a mérők felszerelése, hanem azok működtetése, karbantartása, időszakos ellenőrzése és az adatainak a leolvasása is. A tulajdonosi közösség ezekkel külső céget is megbízhat.