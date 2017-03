Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Teljesen elszálltak a vizes vb költségei - a Rolling Stones is jön?

Monumentálisra dagad a vizes világbajnokság megnyitójának büdzséje - írta az Index.hu.

Monumentálisra dagad a vizes világbajnokság megnyitójának büdzséje - írta az Index.hu. Hihetetlen mennyiségű energiát és anyagi forrást fordítanak a szervezők az idei vizes világbajnokság megszervezésére. A jelenség egyik nem várt, de annál látványosabb példája a sportesemény nyitóünnepségének monumentálisra dagadása - olvasható a Inforadio.hu-n.

A nyitó- és zárórendezvényre kereken 4 milliárd forintot költünk - ebből nagyjából 3,5 milliárd tisztán a megnyitóra megy el: egy 90 perces show-ra a Dunán lévő színpadon. A portálnak nyilatkozó források szerint a nagy tévétársaságok azonban nem akarták közvetíteni a megnyitót, vagy legfeljebb egy rövid összeállításban, amire válaszként az az ötlet született, hogy hívják meg a Rolling Stonest, arra biztosan nem mondanak nemet a tévék. (Más tekintetben sem gondolkodnak kicsiben: hatmilliárd tévénézővel számolnak.)

Az Index információi szerint jelenleg is zajlanak a tárgyalások a menedzsmenttel, és állítólag nem is állnak rosszul. A vizes vb-hez kapcsolódó nyilvános rendezvényekre egyébként a portál összeállítása szerint két tételben összesen 6 milliárd forintot költenek (nettó), lesz még ugyanis egy 2 milliárd forintból megrendezett FINA Market Street nevű vizes fesztivál és piac is, részben a szponzorok számára, részben a nagyközönség szórakoztatására, két helyszínen, a Dagály strandon és a Margitszigeten.

A Rolling Stones amúgy a világ legdrágább zenekara, amely a fellelhető források szerint 1,5 millió dollártól (430 millió forint) vállal fellépéseket, de az ár nagyban függ a rendezvény típusától - írta az Index. Például ha valaki az esküvőjén akar velük janizni, akkor ennek a többszörösét is elkérhetik. A vizes vb nyitóshow-ján való megjelenés valahol a két véglet között lehet, azaz a kétmilliárdos művészeti lebonyolításba simán belefér.