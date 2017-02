Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tényleg ijesztő lenne az olcsóbb autópálya-matrica?

Marad a matricarendszer a sztrádákon. A használatarányos útdíjhoz közelebb álló, eseti matrica esetleges bevezetése továbbra is az autósokon múlik. Ebben viszont az Autóklub nem lesz a partnerük.

A címben szereplő kérdésre a válasz az, hogy egyáltalán nem ijesztő és még csak nem is veszélyes, pláne, hogy egyelőre csak egy esetleges opció a jövőben - de ezt mindjárt részletesebben is kifejtjük.

Januárban írtunk a személyautók eseti autópálya-matricájáról vagy használatarányos útdíjáról, amely nagyobb port kavart, a Magyar Autóklub konkrétan megijedt a matricarendszer esetleges módosításától. Újra megkerestük a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, amely a matricarendszerért felelős szerv, így egy esetleges változtatáshoz mindenképpen szükség van a minisztérium döntéséhez.

Kezdjük azonban a legfontosabb tényekkel:



A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium újabb kérdésünkre közölte - egyben megerősítve a két héttel korábbi tájékoztatását - egyelőre nincs napirenden a matricarendszer átalakítása. Ugyanakkor a szaktárca abban az esetben nyitott a matricarendszer bővítésére, ha az elég autós kéri.



Az, hogy a matricarendszer megmarad - ahogy az az előző cikkünkből is kiderül - biztosítja, hogy az autópályákat sokat használó személyautósoknál ne szaladjanak el a kiadások, tehát lesz egy plafon. Pusztán azok számára lenne jó egy, a mostaniakhoz képest használatarányosabb eseti matrica, akik ritkán használják a sztrádákat.



Egy esetleges bővítésnél több dolog szóba jöhet, például eseti matrica vagy egy olyan 7-10 napos, amely előre meghatározott napokon lenne érvényes. Egy ilyen megoldás a mostani matricákhoz képest használatarányosabb útdíjat jelentene azoknak a személyautósoknak, akik évente 4-5 alkalommal használnának több autópályát. Így nem kellene minden alkalommal megvásárolniuk a 10 napos matricát. Ez persze csak egy példa, az autópálya- és a matricamatek egy elég komplex dolog.

Tehát a szaktárca nem tervezi egyelőre a matricarendszer bővítését, amíg nincs elég jelentkező erre. A korábbi cikkünkben utaltunk arra, hogy az matricarendszer bővítésével egyetértő autósok véleményét valamilyen autós szervezet szedhetné össze, többek között említettük a Magyar Autóklubot és a sztrádákat üzemeltető és a matricarendszert menedzselő állami szervet, - az NFM irányítása alá tartozó - Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltatót. Ugyanakkor ezek a szervezetek különböző okokból, nem szeretnének ebben részt venni.

NÚSZ-nak nem dolga a véleménygyűjtés

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt.-től megkérdeztük, mi az általános álláspontjuk a matricarendszer bővítéséről, a személyautók használatarányos útdíjának (eseti matricájának) esetleges bevezetéséről. A NÚSZ esetében fontos tisztázni, hogy az útdíjfizetési rendszer fenntartásáért felelős állami cégről van szó, de a társaság nem döntéshozó szerv.

Erre utalnak a Napi.hu-nak elküldött válaszukban is: "A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) minden esetben jogalkalmazóként teljesíti az útdíjszedéssel kapcsolatos feladatokat. Ennek megfelelően minden esetben a jogalkotó által megfogalmazott díjpolitikai célok mentén alakítja ki álláspontját a megvalósítás lehetőségére és módjára vonatkozóan." A NÚSZ szerint fontos különbséget tenni a használati díjas/időalapú e-matricás rendszer, valamint a teherautókra vonatkozó HU-GO, megtett úttal arányos elektronikus útdíjszedési rendszer között. A használati díjas/időalapú e-matricás rendszerbe a motorkerékpárok, személygépkocsik és azok pótkocsija, továbbá a legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművek, lakóautók és autóbuszok, valamint ezek vontatmányai tartoznak.

"A használatarányos útdíj és a mellette zárójelben jelzett "eseti matrica" - a hatályos jogszabályok alapján - nem ugyanazt a fogalmat takarja" - írta a NÚSZ. Első cikkünkben lehet, hogy nem fogalmaztunk egyértelműen, ott az eseti matricát és a használatarányos útdíjat összemostuk, pedig valóban van különbség. Mi arra keressük a választ, hogy a sztrádákat ritkán használók számára van-e olyan megoldás, amellyel a mostaninál olcsóbban használhatják a sztrádákat. Márpedig az eseti matrica bevezetése a használatarányos útdíjhoz közelebb áll, még ha nem is lehet egyenlőségjelet tenni közéjük.

A NÚSZ arra a kérdésünkre, hogy az autósok matricarendszer bővítésére vonatkozó kéréseinek összegyűjtésében szerepet vállalnának-e azt közölte: mivel a cégnek nem feladata a személyautóval közlekedők úthasználati igényeinek a felmérése, így nem tudják megmondani, lenne-e igény a személyautósok körében az eseti matricára vagy a használatarányos útdíjra.

A NÚSZ-tól megkérdeztük azt is, hogy a rendszerük képes lenne-e nyilvántartani 10 napos matricánál, hogy előre megadott - nem egymást követő - napokon használhassa az autós a díjköteles autópályákat, feltéve, hogy lenne olyan jogszabály, amely ezt a lehetőséget megengedné. A NÚSZ-nál erre reagálva annyit mondtak, hogy "a NÚSZ Zrt. informatikai rendszere a jogszabályokban jelenleg előírt díjszedési rendszer működtetésére alkalmas".

Autóklub félelmei és álláspontja

A Magyar Autóklub az eseti matricás felvetésre reagálva azt mondta, nem értenek egyet a személygépkocsik és motorkerékpárok esetében a napi autópálya-matrica bevezetésével, mert azt a jelenleginél lényegesen drágább kilométer-arányos autópályadíj előszobájának tartják. Szerintük ahol Európában kilométer-arányos díjfizetés van, annak mértéke kilométerenként 19-31 forint között mozog. Ezzel számolva a kilométer-arányos díj Budapest és Szeged között már egy irányban többe kerülne, mint a jelenlegi 2975 forintos 10 napos matrica. A Magyar Autóklub illetékese, Kovács Kázmér lapunkkal azt is közölte, hogy egy 500 forintos ár még a kezelési költségre sem lenne elég, az ennél lényegesen magasabb ár pedig nagyon közel kerülne a jelenlegi 10 napos 2975 forintjához, de legalábbis értelmetlenné tenné annak bevezetését. Fontos tisztázni, hogy a Magyar Autóklub sem döntéshozó szerv a kérdésben.

A Magyar Autóklub közleménye azt írja: "Elvileg anélkül is be lehetne vezetni az egynapos autópálya-használat lehetőségét, hogy ezt tovább kellene fejleszteni kilométer-arányos díjfizetésre, vagy meg kellene szüntetni a jelenlegi heti, havi, éves, illetve megyei matrica vásárlásának lehetőségét. Az átmenet lehetőségének megteremtése ugyanakkor a jelenlegi átalánydíjas rendszer fokozatos felszámolásának veszélyét hordozná."

A fejlesztési tárca ugyanis kérdésünkre azt is közölte, hogy az eseti matrica vagy útdíj lehetőségként jön szóba, a mostani rendszer mellett. Ráadásul csak abban az esetben, ha azt elég sok autós kéri. A használatarányos (a megtett úttal arányos) díjfizetés az alkalmi használóknak kínálhatna kedvező alternatívát, a rendszeres használóknak a matrica jelenti a kedvezőbb megoldást, ezért a matricarendszer biztosan marad. Mivel a jelenlegi matricarendszer marad, ezért még az eseti útdíj bevezetése csak az autópályákat alkalomszerűen használóknak lenne egy olcsóbb lehetőség. Aki sokat használja, annak továbbra is megmarad a heti, havi és éves matrica, amelynek ára egyben a plafont szab az áraknak.

Az Autóklub álláspontja

Azt követően, hogy a Magyar Autóklub publikálta a autópálya-matricás közleményét a következőket kérdeztük a szervezettől:

Milyen magyarországi közlekedési szokásokat, vásárlóerőt is figyelembe vevő számítások alapján véli a Magyar Autóklub, hogy az egynapos e-matrica nem lehetne annyival olcsóbb a 10 naposnál, hogy megérje azt forgalmazni?

Milyen számítások támasztják azt alá, hogy egy esetleges 500 forintos díj a kezelési költségre sem lenne elég? (Itt érdemes tudni azt, hogy az autópálya-matricákat értékesítő, egyben a mobilfizetési rendszereket menedzselő állami cég, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-nél egy e-matrica megvásárlásának "tranzakciós díja" 50 forint. Amennyiben valaki a NÚSZ honlapján keresztül vásárolja meg az e-matricáját, akkor nincs kezelési költség.)

A Magyar Autóklub szerint miért hozna drágulást az eseti matrica esetleges bevezetése, annak fényében, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közölte, hogy az eseti vagy használatarányos útdíj esetleges bevezetése csak egy lehetőség, ha bevezetnék, akkor is maradnának a meglévő heti,havi, éves matricák, amelyek plafont jelentenének a díjak esetében?

Milyen tényekre alapozza az Autóklub azt a feltételezést, hogy a jelenlegi útdíjrendszer használatarányos útdíjjal (eseti matricával) történő kibővítése a kilométerarányos útdíj előszobáját jelenti?

A Magyar Autóklub megkeresésünkre adott válaszát - a szervezet kérésének megfelelően - változtatás nélkül (szó szerint) közöljük:

"Köszönjük az érdeklődését a napi autópálya matrica ötletéről kiadott sajtóközleményünk tekintetében és kérdéseire a következő válaszokat adjuk, egyben kérjük, hogy amennyiben álláspontunkat megjelenítik, vagy arra hivatkoznak, akkor azt változtatás nélkül szíveskedjenek megtenni. Elvileg ugyan többletlehetőségként is be lehetne vezetni az egynapos autópálya matricát, de - ahogy már ott is jeleztük - "az átmenet lehetőségének megteremtése a jelenlegi átalánydíjas rendszer fokozatos felszámolásának veszélyét hordozná.", mert technikailag ahhoz közelítene.

A Magyar Autóklub minden olyan intézkedést támogat, ami az autósok döntő többségének az érdekében áll, viszont az átalánydíjas autópályadíj fizetést azért kell preferálnia az alkalmankénti díjfizetéssel szemben, mert ahol Európában a km-arányos, azaz az alkalmankénti használathoz igazodó díjfizetés rendszere került bevezetésre, ott a díjak mind jelentősen magasabbak annál, mint amit a személygépkocsi használók jelenleg Magyarországon fizetnek, és nem szeretnénk, ha ez változna, továbbá azon tapasztalatok és ismeretek folytán, amit a Magyarországon korábban működtetett alkalmankénti autópályadíj fizetés rendszerével szembeni 1996-1998 közötti nyertes díjcsökkentési bírósági perünkben, majd az üzemeltetői lobby azt követő fellépéseiből szereztünk, mivel ennek során is visszatérően kísérleteztek az átalánydíjas díjfizetés törlése érdekében.

A napi díjfizetés ugyanúgy az alkalmankénti használathoz igazodó díjfizetés, mint a megtett úttal arányos díjfizetés, melyek az autósokat abban teszik érdekeltté - szemben az átalánydíjas fizetéssel- hogy lehetőleg csak minél ritkábban menjenek rá az esetenkénti díjfizetési kötelezettség miatt az autópályára. A ritkább használat folytán a változás (mivel az autópálya fenntartási költségei emiatt gyakorlatilag nem változnának) a rendszeres használók tekintetében a használat díjának növekedésére is vezetne, továbbá a napi matrica ára előbb-utóbb nem is lenne jelentősen alacsonyabb a jelenlegi 10 napos matrica áránál. A Magyar Autóklub elvi álláspontot képvisel ebben az ügyben is, aminek központi eleme, hogy az autópályák szokásos használóinak és a társadalomnak közös az az érdeke, hogy a megépített autópályákat minél többen használják, mert ezt indokolják a közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi szempontok" - írták válaszukban.

A Magyar Autóklub tehát nem adott pontos választ a kérdéseinkre, pusztán jelezték újra, hogy szeretnének változást a matricarendszerben, és szerintük méltányosak a mostani autópályadíjak . Arra is utalnak, hogy mindenkinek az érdeke, hogy minél többen használják az autópályákat. Ezzel mindenki így van. A döntéshozó szervnek, a minisztériumnak nyilvánvalóan nem célja, hogy kevesebben használják az autópályákat, éppen ezért marad a matricarendszer érvényben, hogy akik sokat használják, azoknál ne legyen értelmetlen nagy kiadás a sztrádázás. Az eseti matrica vagy használatarányos útdíj a ritkán sztrádázóknak pont azért lenne jó, mert ahelyett, hogy országúton mennének, használhatnák az autópályákat, amelyek biztonságosabbak, gyorsabbak, esetenként még fogyasztásban is jobbak.

Ha szeretne a matricarendszer bővítését a sztrádákat ritkán használók számára olcsóbb megoldással, például egy olyan 10 napos matricával, amelynél a használat napját előre meg lehet adni, akkor küldjön egy "+" jelet - a vélemények gyűjtésére általunk létrehozott - olcsobbsztradmatricatkerek@gmail.com e-mail címre.